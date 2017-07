Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - DCMP privé de Tulengi face à V.Club pour finir la saison

Sans son leader technique, Ricky Tulengi blessé dans un accident de voiture, le Daring Club Motema Pembe s'apprête à affronter V.Club pour finir la saison.

Le Play-Off de la 22e édition du championnat national de football touche à sa fin. Si l'on connaît déjà les trois clubs déjà qualifiés pour les compétitions africaines interclubs, notamment Mazembe, Daring Club Motema Pembe et V.Club, mais l'on attend encore le dernier dénouement de la situation afin d'être fixé sur le prochain champion du Congo de football. Et le dernier acte du derby de Kinshasa, entre le Daring Club Motema Pembe (27 points) et l'AS V.Club (24 points et trois match en retard), prévu pour le 16 juillet au stade des Martyrs de la capitale RD-congolaise dans le cadre de la 13e journée du Play-Off, sera à tous les points déterminant dans la course au titre. L'on rappelle que DCMP avait dominé V.Club à la manche aller par deux buts à zéro.

C'est donc la veillée d'armes dans les deux camps. Les Immaculés, conduits par le coach Otis Ngoma, ont traversé le fleuve en direction de Brazzaville, en quête de sérénité dans leur préparation. Ils y ont livré un rencontre amicale contre la formation d'Espérance Aiglon Cara, (un but partout) et ont plombé Diables noirs (quatre buts à un). Mais contre V.Club, le team vert et blanc de Kinshasa fera sans son leader technique, l'international Ricky Tulenge indisponible pour une durée de trois semaines. Il a connu un accident le vendredi 7 juillet sur la nationale N°1 alors qu'il se rendait dans la province du Kongo Central pour assister à un deuil en famille. Ce sera donc la grosse absence de cette rencontre, surtout pour le DCMP. Car Ricky Tulengi, c'est 18 buts cette saison. DCMP n'a que cette rencontre avant de finir la saison.

V.Club, qui tient à revenir en Ligue des champions après son élimination en huitième de finale de cette compétition, est obligé de ne pas perdre cette rencontre, à défaut de l'emporter. L'équipe entraînée par Florent Ibenge doit auparavant aller gagner, le jeudi 13 juillet au stade de la Concorde de la commune de Kadutu à Bukavu, contre l'OC Muungano, et ensuite revenir le vendredi pour affronter son éternel rival le dimanche.

Mais sur le terrain de Muungano, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le club de Bukavu a opposé, le dimanche 9 juillet à domicile en match remis de la 11e journée, un résultat nul de zéro but partout à Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi qui finit la saison à la quatrième position avec 18 points. L'équipe bleu et blanc du Sud-Kivu veut terminer le Play-Off avec honneur. Muungano est septième au classement avec 8 points, devant Bukavu Dawa, bénéficiant du reste du forfait infligé au FC Renaissance du Congo. Après Muungano et DCMP, V.Club devra se rendre à Lubumbashi pour affronter à la fin le TP Mazembe, leader du Play-Off avec 27 points déjà glanés.