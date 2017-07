Afrique Centrale: Cémac - Pointe-Noire accueille un colloque sur l'application du code de la marine marchande

Sékou Touré est l'homme du « Non » au général de Gaulle, lors du… Plus »

Ce colloque de Pointe-Noire réunira les ressortissants des six pays de l' espace Cémac, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, ainsi que des membres de l'association maritime de France.

Selon le président de l'Acodm, le colonel Eric Dibas-Franck, l'objectif de ce colloque est de «partager les expériences et les pratiques, de s'interroger sur la corrélation entre les dispositions du code communautaire et les différentes conventions maritimes internationales, de rendre compte des difficultés ou atermoiements d'une application effective des provisions de notre code communautaire».

Les praticiens du droit (magistrats, avocats et autres), les représentants des administrations maritimes, les assureurs et les courtiers d'assurance, les acteurs économiques du secteur maritime et portuaire, ainsi que d'autres acteurs débattront pendant deux jours sur la thématique du colloque.

La ville océane abritera du 20 au 21 juillet prochain un colloque international sur les 5 ans d'existence et d'application du code de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) de 2012.

