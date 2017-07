Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Les observateurs de l'Union africaine reçus par Jean Claude Gakosso

Une délégation de la Commission de l'Union africaine, chargée de l'observation des élections législatives et locales du 16 juillet, conduite par l'ancien Premier ministre malien, Django Sissoko, a échangé le 12 juillet avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean Claude Gakosso.

Prenant la parole, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean Claude Gakosso a souhaité la bienvenue au Congo de la délégation de l'UA, avant de rappeler que la tenue de ces élections n'est autre que la suite du processus de réforme des institutions entamée depuis 2015, avec l'élaboration et le vote par référendum d'une nouvelle Constitution ayant porté des innovations notamment un rôle accru dévolu aux femmes et aux jeunes.

Reprenant les propos du ministre des Affaires étrangères, le chef de la délégation de l'Union africaine, Django Sissoko, a fait savoir « qu'effectivement, nous devons faire en sorte que les femmes et les jeunes soient utiles et qu'ils aient un rôle plus accru pour rendre à l'Afrique ce qui la caractérise et ceci dans la paix, et que l'Afrique connaisse le vivre-ensemble »

De ce fait, a-t-il souligné, il faut que les élections soient renforcées par la crédibilité de ce que nous faisons et disons afin que les résultats soient fiables.

Des résultats qui, a-t-il ajouté, feront avancer le Congo, l'Afrique et pourquoi pas le reste du monde car l'Afrique est un continent qui compte parmi tant d'autres.

Rappelons que cette mission comprend une cinquantaine d'observateurs parmi lesquels les ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine, des parlementaires panafricains, des responsables des commissions électorales et des membres des organisations de la société civile africaine.

Ils proviennent de 24 pays représentatifs de la diversité géographique du continent et de la sous-région. Ces observateurs superviseront les élections conformément aux dispositions des instruments de l'Union africaine. Ils promettent une observation honnête, indépendante, professionnelle et impartiale des élections législatives et locales du 16 juillet. Cette observation portera sur la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement de ces élections.

Par ailleurs, la mission d'observation de l'Union africaine rencontrera les autorités politiques, les responsables des forces de défense et de sécurité, les institutions en charge des élections, les partis politiques et les médias. Elle présentera ensuite ses conclusions préliminaires sur le déroulement de ces élections au cours d'une conférence de presse.