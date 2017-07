Congo-Brazzaville: Numérique - L'Amid organisera une formation pour les enfants

L'Association de Mpaka pour l'intégration et le développement (Amid) a lancé les inscriptions pour les enfants de 8 à 17 ans en vue de les faire participer à cette formation sur le numérique intitulée "Vacances récréatives" qui se déroulera du 26 juillet au 5 aout. Lesdites inscriptions se font à son siège situé au quartier Mpaka dans l'arrondissement 6 Ngoyo.

Le numérique étant l'affaire de tous et le besoin en la matière étant réel dans le pays en général et dans la ville de Pointe-Noire en particulier, L'Amid entend doter les enfants des connaissances de base en informatique par cette formation. L'activité sera axée sur le logiciel Scratch qui permet de développer, entrte autres, leur réflexion, leur logique. L'Amid donne ainsi la possibilité aux enfants de se consacrer à des activités saines et instructives pendant les vacances en liant l'utile à l'agréable.

Outre les activités pédagogiques, l'association prévoit aussi des activités récréatives et sportives qui se dérouleront à son siège et à La Structure (site culturel situé près de l'école primaire de Mbota Raffinerie dans l'arrondissement 5 Mongo Mpoukou).

Ces vacances récréatives digitales font suite aux journées du numérique solidaires que l'Amid a organisées du 1er au 3 juin derniers pour répondre aux besoins en numérique. 1297 personnes ont participé aux différentes activités (cours d'initiation en informatique, conférence sur la recherche d'emploi, atelier en Web design et en développement web digital afterwork, conférence dans les écoles). «On a constaté que le personnel pédagogique est conscient que le besoin en numérique est réel.

Ils sont motivés et engagés pour cela. Nous allons voir ensemble comment faire pour y répondre. Le numérique c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas normal qu'il y ait dans les écoles des élèves de 4e et 3e qui n'ont pas encore touché à un ordinateur. En tant qu' ONG, nous voulons aider les enfants. Nous allons essayer de créer des accès et faire des passerelles pour répondre aux besoins en numérique», a expliqué Kriss Brochec, présidente de l'Amid. Cette dernière est aussi présidente du Collectif Internet pour tous qui encourage les écoles à organiser des activités d'initiation à l'informatique pour pousser les enfants à être en contact avec l'ordinateur.

Le mois dernier, ledit collectif a fait un don de 30 ordinateurs, notamment 10 aux écoles publiques, 10 aux écoles privées et 10 au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard pour accroître sa capacité d'accueil en matière de numérique. S'agissant de ce centre, elle a précisé : «Nous envisageons de travailler avec ce centre pour attirer les enfants vers nous au lieu que ce soit nous qui allions vers eux».

Pour toujours répondre aux besoins en numérique, l'Amid prévoit d'organiser pendant ces grandes vacances des cycles de formation en informatique pour jeunes et adultes ainsi qu'une formation des formateurs. Il ya aussi «La caravane du numérique», une unité mobile équipée d'ordinateurs qui stationnera pendant toute une journée dans les quartiers pour une initiation en informatique afin d'approfondir les connaissances en bureautique.

Notons que lors des journées du numérique solidaires, des trophées ont été remis aux meilleurs Start up pendant la soirée de clôture. Le trophée du meilleur site institutionnel qui est revenu à l'ARPCE (...) pour son site www.arpece.cg(bonne présentation, mises à jour réguliers, richesse du contenu, circulation rapide, belle ergonomie, interaction sur les réseaux sociaux. Chose que plusieurs autres sites n'avaient pas). Une mention spéciale a été attribuée au site du secrétariat général du Congo (présidence de la République).

Le site Vita Académie de M. Gaétan Iloye de Brazzaville, qui permet aux étudiants congolais d'avoir des cours en ligne, a eu le trophée du meilleur site en matière d'éducation. Le trophée de meilleur Start up espoir de Pointe-Noire est revenu à M. Opouyi qui a aussi gagné un accompagnement de la Chambre de commerce.«Nous allons voir ensemble comment créer un forum du numérique des entreprises de Pointe-Noire», a confié Kriss Brochec. Pour le restaurant Délice Mae qui a remporté le trophée du meilleur Schœlcher partener, elle a indiqué : «Délice Mae nous suit depuis le début. Il est toujours présent et nous soutient aussi pour d'autres évènements comme le festival scolaire et universitaire de théâtre et de mode de Pointe-Noire».