Cameroun: Prévention et sécurité routière - Un organisme unique envisagé

Le Cameroun est une nouvelle fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême-nord du pays.

Les prestataires souffrent beaucoup », a regretté le Dr Mounpain Matapit. Il est donc question d'examiner les difficultés des PME à accéder aux financements bancaires. C'est sans doute ce qui justifie le ralentissement des travaux routiers. D'où le souhait formulé par El Hadj Oumarou, coordonnateur du Bureau de gestion du fret terrestre, de voir ces travaux reprendre sur nos routes et livrés à temps et à bonne fin.

Notre pays et le Rwanda ont été choisis pour implémenter cette stratégie pouvant bénéficier de l'appui des Nations unies. L'autre problématique en débat est « la déconnection du contrôle de la maîtrise d'un ouvrage ». L'enjeu étant la création d'une agence routière, qui permettra aux contrôleurs de chantiers de travailler sans liens avec les maîtres d'ouvrages. En outre, les experts du CONAROUTE veulent s'intéresser au financement des infrastructures routières. « A cause de l'environnement, les circuits de financements publics à savoir le Trésor et le Fonds routier, ne sont pas performants.

