Cameroun: Organisation des prochaines élections - Elecam sera accompagné

Une mission du PNUD a eu une séance de travail lundi avec le président du Conseil électoral

La mission exploratoire de la division de l'assistance électorale du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a été reçue lundi dernier par le président du Conseil électoral d'Elections Cameroon (PCE). Au cours de la séance de travail élargie aux membres de cette instance et au directeur général des Elections, Abdoulaye Babalé, il a été question de l'assistance attendue du PNUD dans le cadre de l'organisation des prochains scrutins électoraux au Cameroun.

Enoh Abrams Egbe, le PCE et l'équipe conduite par Akinyemi Adegbola, conseiller électoral et politique au PNUD ont discuté à huis clos du processus électoral au Cameroun et de l'état des préparatifs des échéances électorales futures. Bien avant les échanges hors caméras et micros, le chef de mission du PNUD, a situé cette rencontre dans le cadre d'un échange avec l'acteur principal du processus électoral au Cameroun. Ceci, en vue d'identifier les domaines dans lesquels les Nations unies peuvent éventuellement l'assister.

Sur cet aspect, Enoh Abrams Egbe a rappelé que le PNUD assiste justement ELECAM dans l'organisation des élections depuis plusieurs années déjà. C'était par exemple le cas en 2011, avec l'octroi par l'agence onusienne d'un logiciel de gestion des élections, le Système d'information et de gestion cartographique des élections (SIGSE). Cet outil technique et sécurisé a permis d'accomplir toutes les opérations, de la cartographie au découpage administratif, en passant par les inscriptions sur les listes électorales ou encore la publication des résultats. Réutilisable, le SIGSE permet aujourd'hui d'éviter les manipulations et les inscriptions multiples.

Par ailleurs, entre 2009 et 2011, le PNUD et d'autres partenaires au développement ont conduit un ensemble d'activités dites d'assistance préparatoire à l'élaboration du projet d'appui aux réformes électorales et à l'organisation des élections au Cameroun. Ce projet avait consisté à améliorer le système électoral, à renforcer les capacités des acteurs du processus électoral et des populations, et à formuler et mettre en place un outil d'appui aux réformes électorales et à l'organisation des élections au Cameroun.