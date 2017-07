Cameroun: Affaire Michel Thierry Atangana - La dette s'alourdit

Le Cameroun est une nouvelle fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême-nord du pays.… Plus »

Pour Me Jean Djeuko, avocat de Michel Thierry Atangana, « ça donne l'impression qu'on veut jouer sur le temps ». Or, il faudra payer un jour, pense-t-il. Avec des intérêts toujours croissants. Et au moment où le Cameroun a passé un nouvel accord avec le Fonds monétaire international on peut se demander si cette autre dette ne constituera pas pour longtemps un caillou dans sa chaussure.

Ce dernier aurait reçu les résultats des différentes initiatives et, toujours d'après nos sources, le Cameroun devrait payer plus de 300 milliards de francs Cfa à ce jour. Une dette qui pourrait augmenter encore. En effet, au moment des accords, les fonds mis à la disposition du Cameroun sous forme de prêt par les entreprises devaient produire des intérêts de 10%, d'abord sur la créance normale, mais de 10% également pour les retards.

