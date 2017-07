Cameroun: Concours de la police - Des milliers de jeunes à la course du matricule

Le Cameroun est une nouvelle fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême-nord du pays.… Plus »

Pour certains jeunes, devenir policier serait voir se réaliser un rêve longtemps caressé. « Ma motivation est l'amour que je porte pour ce métier. Depuis tout petit, j'ai toujours être policier. Je concours pour les élèves gardiens de la paix, j'ai 20 ans. La limite d'âge est de 23 ans. Je suis serein, et je me prépare pour avoir 20 de moyenne, vu que c'est un concours », a confié Assiga Essomba Joseph, élève en classe de terminale.

Ce concours qui porte sur le recrutement de 5700 fonctionnaires de police est reparti ainsi suit : 4840 places pour les élèves gardiens de la paix, 390 places pour les gardiens de la paix, 100 places pour les officiers de police et 100 places pour les commissaires. Le concours comportes quatre étapes dont, les épreuves écrites, les visites médicales d'incorporation, les épreuves physiques et l'enquête de moralité. La date limite du dépôt des dossiers est fixée pour le 21 juillet 2017.

Je compte sur moi. Ce qui me fait peur, ce n'est pas le concours écrit, mais les visites médicales et l'enquête de moralité », a indiqué Yougo Stève Lionel. Comme Stève, nombre de jeunes ont pris d'assaut l'Ecole nationale supérieure de police au quartier Tsinga Yaoundé, pour déposer leurs dossiers du concours.

