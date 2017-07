Cameroun: Des «bendskinneurs» brulent un camion à Yassa

Le Cameroun est une nouvelle fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême-nord du pays.… Plus »

Face à la colère des « bendskinneurs », le chauffeur et son assistant ont pris la fuite. Les sapeurspompiers ont été contactés afin d'éteindre les flammes. D'après des riverains, c'est la seconde fois, en l'espace d'une semaine que les conducteurs de mototaxis mettent le feu à un camion à la suite d'un accident. Et la scène se déroule toujours au même endroit.

Du camion qui a percuté un conducteur de moto taxis le lundi 10 juillet 2017 aux environs de 19h, il n'en reste plus rien. Sur le site de l'accident hier mardi matin, le camion est complètement consumé. Une colonne de fumée se dégage encore des cendres de ce camion et de son contenu. Jusqu'à hier, la scène drainait encore une foule de curieux qui n'en croyaient pas leurs yeux. Même si certains fouillaient les débris pour récupérer ce qui peut encore être récupéré.

