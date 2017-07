Sénégal: La coalition Kaddu Askanwi "se porte bien " à Linguère, selon Abdoulaye Baldé

La délégation de la coalition est arrivée dans la nuit de mardi à mercredi à Dahra où elle passé la nuit et accordé des audiences à des militants. Elle a sillonné les rues de la commune avant de rejoindre la cité religieuse de Darou Salam Ndogandou où la tête de liste de la coalition a présenté ses condoléances à la famille chérifienne suite au rappel à Dieu du khalife général de la localité, Cheikh Adramé Aidara le 18 avril dernier. L'actuel Khalife Cheikh Doune Aidara a formulé des prières pour Abdoulaye Baldé et son équipe de campagne.

« Nous ne comptons pas jouer le second rôle sur l'échiquier politique, nous avons reçu beaucoup d'adhésions de conseillers au nombre de 11 qui ont quitté leur parti et nous ont rejoints », a-t-il lancé.

« Je constate que la coalition de la convergence patriotique Kaddu Askanwi se porte très bien ici dans le département de Linguère, il y a un engouement que nous devons capitaliser dans les jours à venir et je suis sûr qu'au soir du 30 juillet je serai parmi les coalitions qui compteront ici dans ce département de Linguère », a-t-il déclaré au terme d'une tournée à Dahra et à Linguère.

