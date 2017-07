Burkina Faso: Saisie de médicaments à Yalgado - De quelle boîte ont bien pu sortir ces produits ?

Le lundi 10 juillet 2017, aux environs de 17h, un contrôle de véhicules au niveau du Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo (CHU Y-O) a permis de saisir des lots de médicaments dans des cartons et des sachets.

La liste des mis en cause se chiffre à une quinzaine de personnes (médecins, étudiants, délégués médicaux, entre autres) qui restent injoignables deux jours après puisqu'au moment des faits, ces derniers ont donné des numéros de téléphone non fonctionnels. Qu'à cela ne tienne les investigations se poursuivent, selon le directeur général de l'hôpital, Robert Bibia Sangaré, afin d'avoir une idée claire sur la provenance de ces médicaments et traduire des personnes en justice, au besoin. Il a déclaré que les actions de lutte contre les mauvaises pratiques au sein de l'établissement vont s'accentuer.

Avec une moyenne de 5 000 personnes par jour, le Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo (CHU Y-O) est l'un des établissements publics le plus fréquenté du Burkina Faso. Lieu de quête de la santé par excellence, il est paradoxalement confronté à des scènes de violences (agressions de médecins) et à des vols (médicaments de patients, argent, portables). L'un des cas le plus illustratif est le vol de véhicules en 2012 ou encore celui de nourrissons. Dans l'après-midi du 10 juillet courant, la police nationale, au cours d'un contrôle inopiné des véhicules entrant et sortant de l'hôpital, a saisi «des lots de médicaments dans des cartons et dans des sachets qui sont au-dessus de la normale» ; de quoi susciter des questions de la part du premier responsable du centre : «Est-ce que ce ne sont pas nos propres produits qui ont été volés ? S'agit-il de produits de patients ? Ou encore de personnes qui viennent à l'hôpital pour vendre des produits comme il se susurre ?».

Après les faits, la police a dressé une liste d'une quinzaine de personnes concernées. Selon les informations données par les mis en cause eux-mêmes, ils seraient, entre autres, médecins, délégués médicaux, étudiants, agents de santé. En brandissant cette liste, Robert Bibia Sangaré a signifié que certains numéros fournis ne sont pas fonctionnels. «Curieusement depuis hier, la police dit qu'elle appelle les intéressés à travers leurs contacts téléphoniques, mais ils sont injoignables ou ils ne décrochent pas. Cela laisse penser que ce sont de faux numéros», a-t-il déclaré.

Selon ses propos, le contrôle n'a pas été fait contre qui que ce soit, mais il a exhorté les personnes incriminées à venir tout simplement se justifier sur l'origine des produits saisis, la manière dont ils les ont obtenus (don par exemple) et à quelle fin comptaient-ils les utiliser. Il a précisé que si la personne est de bonne foi puis dispose de preuves concrètes, ses médicaments lui seront restitués. Le hic est que certains n'ont pas été capables de produire la moindre pièce d'identification prouvant qu'ils sont des délégués médicaux. «Certains ont des cartons sur lesquels sont inscrits échantillons gratuits, mais d'autres ne le sont pas», a-t-il affirmé. Par la suite, le D.G explique qu'il n'est pas interdit à un délégué médical de détenir des médicaments, mais que cela est soumis à des règles. «Il y a un décret qui encadre cela ; ces produits doivent être estampillés "échantillons gratuits", et ce délégué devra trouver avec le clinicien, le moment où la promotion du produit peut se faire», a-t-il dit.

Concernant la vente parallèle des produits pharmaceutiques, il a estimé qu'il n'est pas permis à n'importe qui de monnayer des médicaments aux malades. «Le domaine du médicament est dangereux, on ne s'improvise pas vendeur. Si ce sont nos agents qui vous consultent et prescrivent une ordonnance, nous avons une pharmacie à l'intérieur du Centre où la personne peut se rendre à l'extérieur en cas de manque», a fait savoir Robert Bibia Sangaré. I

l a relevé au passage que ces ventes parallèles font baisser «énormément» les recettes au niveau de la pharmacie de la structure sanitaire ; une concurrence qui induit un «sérieux préjudice»au centre et aux malades. Au-delà de cet aspect, il a indiqué que des investigations sont en cours pour connaître la nature des médicaments saisis (produits de bonnes qualités, périmés ou trafiqués) et aussi de savoir si ces produits viennent des magasins de l'hôpital, etc. «Si nous constatons, par exemple, que ce sont des produits de nos magasins ou qu'ils sont dangereux pour la santé ou encore qu'il y a des agents qui posent des actes illicites, nous allons informer la hiérarchie et ces personnes vont en répondre. Les actions de lutte contre les mauvaises pratiques au sein de l'hôpital vont se poursuivre», a-t-il dit en guise de conclusion.