Burkina Faso: Agression animateur d'Omega - La CORA/BF change de disque

L'agression le mercredi 28 juin de l'animateur de la radio Oméga par la Coordination pour la renaissance artistique au Burkina (CORA/BF) alors qu'il était en studio pour assurer sa tranche du jour a fait couler beaucoup d'encre et de salive.

Les organes de presse et les organisations professionnelles des médias ne sont pas allés avec le dos de la cuillère pour exprimer leur indignation. En effet, la CORA/BF a été fouettée dans tous les sens et une batterie de mesures a été prise contre les musiciens « hooligans ». Comment apprécient-ils cette décision ? Même si leur lutte était légitime, n'ont-ils pas péché dans la manière de procéder ? Ne feraient-ils pas mieux de se battre pour des œuvres de belle facture que de lutter pour l'application d'un quota ?

Dans quel état d'esprit sont-ils ? Nous nous sommes rendus au siège de la coordination dans le quartier Cissin, le 10 juillet 2017, où nous attendaient le coordonnateur, Dabs (Aboudou Dabo), le chargé de communication, Océan (Sawadogo Passamdé), et l'ex-coordonnateur, Petit docteur (Aphonse Sana Kaboré). Ce dernier, rappelons-le, a été suspendu 3 jours après les évènements.

Assurez-nous que nous n'avons rien à craindre, parce qu'avant de venir les gens nous ont dit de nous préparer. Nous pouvons ?

(Rires). Bien sûr que vous pouvez surtout que depuis le début de l'incident, personne ne nous a contactés. On a juste assisté à un lynchage médiatique qui ressemblait à un exercice prévu. Je tiens néanmoins d'abord à rappeler que la CORA/BF est un regroupement de 25 associations. Nous sommes présents dans 7 régions du Burkina Faso. Chaque responsable d'association membre a un représentant au niveau de la CORA/BF. Depuis notre naissance en octobre 2015, nous avons souscrit à une démarche de rencontres de personnalités, ainsi que des entreprises et institutions qui font la promotion de la culture.

Avec qui avez-vous échangé et quel était l'objet de ces rencontres ?

Durant nos différentes tournées, nous avons discuté avec plusieurs acteurs, notamment les candidats à la présidentielle de novembre 2015 pour dire qu'il n'était pas nécessaire d'inviter des artistes étrangers pour la campagne. Les cachets dérisoires ont été décriés, car après l'insurrection, ce n'était plus admissible de faire prester des artistes nationaux à 50 000 F pendant que les étrangers recevaient des millions.

D'où est venue l'idée de fusionner pour former une coordination ?

Nous avons constaté que dans le milieu culturel les organisations sont inactives et se résument à une personne qui tient son sac et qui tourne un peu partout à ne rien faire. Pareil pour les syndicats. Les structures ne fonctionnent pas et ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait plus d'idées novatrices capables de permettre aux artistes de vivre de leur art. Nous sommes pauvres parce que la machine de la musique est grippée. Pour la faire fonctionner, il faut un certain nombre de données de base qui n'existent pas. C'est suite à ces constats que 4 structures ont mis en commun leurs réflexions. Au fil du temps, les autres nous ont rejoints.

Quel bilan faites-vous de votre lutte depuis votre création ?

De nombreux résultats ont été obtenus. Nous avons fait pression par exemple sur les candidats à la présidentielle concernant les artistes à inviter pour la campagne comme je l'avais souligné plus haut. Le deuxième acquis a été au Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA). Au sein du BBDA, il y avait de nombreux problèmes qui ont été extériorisés par la suite. Cela a conduit les agents à exiger le départ du directeur général, car les avantages que l'ancien directeur leur accordait avaient été remis en cause. Dans le budget, 25% des recettes du BBDA sont destinés aux charges de fonctionnement, plus précisément aux salaires, aux factures. Mais à un moment donné ils utilisaient autour de 51% du budget, car les agents bénéficiaient par exemple de prêts scolaires. Nous avons lutté jusqu'à obtenir un audit financier. Et la grande victoire est que nous sommes parvenus à faire respecter les statuts internes du BBDA, avec notamment la tenue de l'assemblée générale. Cet organe suprême n'arrivait même plus à réunir ses instances statutaires depuis sa naissance en 1985.

Dans le sens de la diffusion des productions burkinabè, vous avez aussi entrepris des actions

Pour les pourcentages de diffusion, au niveau des médias publics, c'est 60% et 40% dans les médias privés. Nous avons malheureusement remarqué que c'est 20% à 30% de musique de chez nous qu'on diffuse. Conséquence : des enfants qui ne sont pas fiers de leur pays, des gamins prêts à tout détruire. C'est pourquoi nous demandons le changement.

Nous avons voulu comprendre auprès de la présidente du Conseil supérieur de la communication (CSC) comment, dans un pays souverain, des textes contraignent les médias privés à ne jouer que 40% de la musique nationale, le reste étant pour les sonorités d'ailleurs. On lui a expliqué que le contexte qui justifiait ce quota en 1998 a évolué, donc une relecture des textes s'imposait. En retour, elle s'est dit disposée à changer la donne.

Etait-ce seulement des promesses en l'air ou une décision a été prise ?

Un séminaire national a été convoqué par la suite pour changer le quota de diffusion nationale. Le monde de la musique était représenté par 8 personnes dont 4 de la CORA/BF et le reste représentait des organisations professionnelles des médias. Nous étions au total 64 à adopter à l'unanimité le quota de 90%.

Quelle a été l'ambiance au cours du séminaire ?

On a été réparti en deux groupes de travail pour nous pencher sur la question des quotas. Certains s'occupaient du cinéma et d'autres réfléchissaient sur les autres arts. J'ai même animé une communication ce jour-là. Il y a eu deux propositions avant l'adoption : il s'agissait des 90% que la CORA/BF réclamait et des 70% de "Plume Alerte", une association de journalistes. Dans les débats on ne s'est pas entendu et on a alors décidé finalement de réunir les acteurs des deux salles pour trancher en plénière. La majorité a opté pour 90% en dépit du fait qu'une seule objection annulait le vote. A la sortie, à notre grand étonnement, on a entendu Richard Tiéné dire aux journalistes que rien n'a été adopté. Ce qui nous a encore traumatisés, c'est le fait que le rapport ait été truqué pendant qu'on attendait sa finalisation écrite. Les rapporteurs ont modifié le quota de 90% en insinuant que c'était une étude qui devait le déterminer.

Où est-ce que vous en êtes donc aujourd'hui ?

5 mois après les travaux on n'avait aucune nouvelle. Le 30 septembre 2016, nous avons alors décidé d'envoyer une lettre au CSC afin de comprendre. En guise de réponse, on nous a signifié qu'une étude allait être commanditée pour les quotas. Comme les lignes ne bougeaient pas, nous avons décidé de nous rendre au siège de l'institution où nous avons été reçus par le directeur de cabinet de la présidente, Nathalie Somé. Il nous a été remis le rapport du séminaire, et la promesse de l'application du nouveau quota en décembre nous a été faite.

Menaces au téléphone, agressions de journalistes dans leur rédaction. La violence est-elle votre mode de fonctionnement ?

Quand vous m'avez appelé dans le cadre de l'entretien, je n'ai pas été agressif. Nous ne sommes pas violents, d'ailleurs nous avons filmé toutes nos rencontres et vous pouvez avoir la preuve qu'elles se sont bien déroulées.

Mais on vous a vu à l'œuvre à L'Obs. où vous êtes venu agresser le rédacteur en chef de l'Observateur dimanche

Pour ce qui est de la descente à l'Obs., nous avons lu dans une de vos éditions que j'étais un écervelé. Je ne pense pas que ce soit professionnel d'insulter. Cela est survenu après une conférence de presse où Oscibi Johann avait laissé entendre en son temps que des Burkinabè qui rentraient de la Côte d'Ivoire n'exprimaient pas leur fierté à appartenir à la mère patrie. L'artiste avait été qualifié de mentalement inférieur à eux et leurs enfants. Le rédacteur en chef de L'Observateur dim., Arnaud Ouédraogo, avait alors attaqué tous ceux qui étaient présents à la rencontre dont moi et Petit docteur. Quand on s'est rendus au journal, il y a eu de la tension dans l'air au début, mais on a mis balle à terre et tout est rentré dans l'ordre.

Cette page tournée, vous ouvrez une autre : la descente musclée à Oméga. Qui a eu cette idée folle ?

D'abord contextualisons les choses. Nous sommes allés à la radio pour une demande de soutien. Nous avons remarqué qu'Ahmed Kossa et Sam'S Kah le Jah ne jouent pas de la musique de chez nous. Nous avons suivi Ahmed pendant 4 jours, il n'a joué que Rovane et Awa Melone. Tenez-vous bien, ces dernières ont payé pour le passage ; autrement, elles n'auraient pas eu ce privilège. L'agression de l'animateur est un incident, j'avoue que nous avons des remords (lire encadrés).

Encadré 1 :

« Les mesures prises par l'UNALFA pèsent sur nous »

(Océan, chargé de communication CORA/BF)

Le chargé de communication de la CORA/BF, Océan, arrivé au beau milieu de l'entretien, tenait à apporter des précisions. Il est d'abord revenu sur les démarches de sa coordination pour valoriser la musique burkinabè. « La CORA/BF dans ses actions a un certain nombre de plaidoyers à faire auprès des médias. Notre première intervention a été à la télévision nationale. Cette intervention a porté ses fruits parce que les premiers responsables de la RTB ont interpellé l'animateur de "reggae son flash" qui a revu son conducteur. Nous avons eu la même démarche avec la télévision BF1 », a-t-il indiqué.

Après le plaidoyer fructueux dans les deux télés, les artistes ont mis le cap sur Radio Oméga. Objectif, demander un soutien pour la diffusion de la musique burkinabè dans les émissions reggae de Sam'S Kah le Jah et "interconnexion" d'Ahmed Kossa que le commando d'artistes a pour ainsi dire "déconnecté". Océan raconte : « Quand nous sommes arrivés à la guérite de la radio, le vigile a demandé qu'un élément du groupe se fasse enregistrer. Iron Bender (NDLR : le rasta commando évoluant dans le reggae) a remis sa pièce d'identité. Les formalités remplies, nous avons été installés dans une salle d'attente ; ensuite, une dame nous a reçus. Elle nous a demandé si c'était sur rendez-vous. Nous avons répondu par la négative. Nous lui avons dit que nous venons tenter notre chance. Après quelques minutes, la secrétaire est venue nous dire que le directeur consent à recevoir deux personnes. Nous avons désigné le camarade Dabs et moi-même pour remettre la correspondance ».

A écouter son « son », tout allait pour le mieux quand l'animateur "d'interconnexion" est entré dans la salle pour signifier à son directeur qu'il a été chassé de son studio. « Nous, nous ignorions ce qui se passait dehors. Mais quand j'ai appris ça, je me suis chargé de le ramener dans son studio pour continuer son travail », a-t-il affirmé. L'animateur de "Faso raggae" de la télévision BF1 a confié qu'avant de partir, ils ont présenté leurs excuses au personnel de la radio puis ont posé pour la traditionnelle photo de famille. Mais comment explique-t-il la vilaine scène ou des éléments de son groupe brutalisaient l'animateur ? « C'était un incident. Petit docteur a estimé que puisqu'on parle d'Ahmed Kossa, il était bon qu'il vienne écouter. Un avis que nous ne partagions pas. Nous pensons que cette décision revient au directeur. C'est pourquoi nous avons infligé une sanction au principal instigateur (NDLR : Petit docteur. Lire encadré 2) », a répondu le chargé de communication.

N'empêche, des organisations professionnelles de médias ont pris une batterie de mesures contre ceux que certains ont qualifiés de « musiciens hooligans » qui affichent aujourd'hui un air de componction. « C'est avec beaucoup de regret que nous avons accueilli la nouvelle. Nous reconnaissons notre tort et nous leur demandons de lever la mesure, car elle est très lourde et pèse sur nous », explique-t-il.

Pour beaucoup, c'est en réalité une fausse croisade que les artistes entreprennent, car s'ils ont des œuvres de bonne qualité, elles vont s'imposer d'elles-mêmes. « Toutes les œuvres ne peuvent pas être de bonne qualité et ce n'est pas qu'au Burkina Faso qu'on voit cela. Nous avons 4000 artistes inscrits au BBDA. Sur les 4000, il vous sera difficile de trouver 100 artistes qui ont des œuvres de belle facture pour alimenter les programmes des radios. Nous ne disons pas de nous jouer forcément. Nous voulons juste qu'une part belle soit réservée à la musique de chez nous », s'est-il défendu. La CORA/BF a été fouettée dans tous les sens et une plainte a même été déposée à la gendarmerie. Avez-vous été entendus ? « Nous n'avons pas été entendus et nous souhaitons que la démarche des sages (Ndlr : Issouf Compaoré, Salambéré Joseph, Améti Meria, Madess... ) soit fructueuse pour que cela n'arrive pas ». La main sur le cœur, Océan a demandé aux Burkinabè de leur pardonner et invité les organisations professionnelles des médias à mettre un peu d'eau dans son vin.

Encadré 2 :

Petit docteur regrette sa mauvaise « ordonnance »

Dans la vidéo de l'incident, une voix était plus audible que les autres. Il s'agit de celle de Petit docteur, de son vrai nom Alphonse Kaboré. Qu'est-ce qui l'a pris ce jour-là pour qu'il se déchaine ainsi sur Ahmed? « J'ai estimé normal qu'il soit témoin de ce qu'on lui reproche. Je l'ai alors approché pour lui faire savoir que nous sommes porteurs d'un message le concernant. Face à son refus, je ne sais pas animé par quelle force j'ai haussé le ton. La suite vous la connaissez », raconte-t-il. Décontracté, il semblait avoir digéré sa suspension de la CORA/BF, son souci majeur actuellement étant de se faire pardonner. « Aujourd'hui, je regrette cet acte et si c'était à refaire, je réfléchirai par deux fois avant d'agir ».