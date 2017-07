Burkina Faso: Kossi - Des échanges de tirs entre policiers et de présumés djihadistes

Au Burkina Faso, des individus non identifiés et assimilés à des jihadistes ont été… Plus »

Appelées en renfort, des forces de défense et de sécurité auraient encerclé la zone à la recherche des présumés terroristes qui, aux dernières nouvelles, auraient regagné le Mali. Après l'attaque repoussée de Bénéna le week-end dernier, la peur avait gagné la Kossi, déclarée depuis zone rouge et l'on redoutait des attaques.

« Quatre hommes habillés en noir et armés qui étaient à bord d'une moto tricycle ont été aperçus ce matin à 6 h dans le village de Samorokuy , puis à 7h à Dakuy et à 8h à Konkuikoro. Là-bas ils ont marqué un arrêt pour, semblait-il, réparer leur engin. Lorsque j'ai reçu l'information, j'ai alerté la police et la gendarmerie. La police de Djibasso est arrivée vers 10h. Aussitôt à leur vue, ils ont ouvert le feu sur eux. Il y a eu des échanges de tirs », a expliqué Urbain Compaoré, préfet du département de Doumbala joint au téléphone.

