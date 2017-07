Congo-Kinshasa: Reports des élections en RDC - Les USA à bout de patience !

Les membres du Conseil de Sécurité de l'ONU ont consacré, le mardi 11 juillet 2017, plus d'une heure à la crise congolaise. La conclusion générale des débats a convergé sur un constat unanime : la cause principale de l'impasse politique est à chercher dans le refus du Chef de l'Etat actuellement en fonctions de rendre démocratiquement le tablier à l'issue de son second et dernier mandat.

Une intervention a singulièrement marqué les esprits. C'était celle de l'ambassadrice adjointe des Etats-Unis d'Amérique à l'ONU, Mme Michele Sison. « Les retards sur les élections ne peuvent pas continuer », a-t-elle martelé du haut de la tribune. Et de poursuivre : « La communauté internationale doit prendre les devants et intensifier la pression seulement sur le président Kabila et son gouvernement, mais aussi sur la Commission Electorale Nationale Indépendante ».

Sur un ton ferme, elle a enjoint la CENI de publier « » un calendrier électoral, assorti d'une date précise sur la tenue l'élection présidentielle. Dans l'entendement de Washington, le congolais devrait absolument vivre cette année la première démocratique de son histoire. Les USA, a-t-elle laissé entendre à mots, n'entendent pas tolérer un nouveau glissement du électoral, comme a tenté de le faire légaliser le président de CENI, Corneille Nangaa, à l'occasion de sa dernière séance de avec des experts de l'OIF (Organisation Internationale de Francophonie), le vendredi 07 juillet 2017 à Paris.

On peut du reste rappeler à ce propos que ses interlocuteurs refusé de le croire, estimant que les contraintes techniques,

sécuritaires, financières et juridiques évoquées par le pouvaient être vaincues en quelques semaines, s'il y avait, du côté Kinshasa, une volonté politique ferme de conduire le peuple aux urnes.

On signale que d'autres voix se sont jointes à celle des USA exiger la tenue des élections présidentielle et nationales en RDCongo avant la fin de l'année en cours. C'est le de la France et de la Grande-Bretagne, dont les ambassadeurs Nations Unies ont également insisté sur l'annonce, par la CENI, d' date précise pour l'organisation de l'élection présidentielle. ces deux pays, en dehors de l'Accord du 31 décembre 2016, il n'y a d'autre voie de sortie de la crise congolaise.

«Nous sommes prêts à prendre des mesures supplémentaires sanctionner ceux qui tentent d'entraver la première démocratique en RDC », a prévenu Michel Sison. S'agissant de situation sécuritaire, elle a souligné que « le Conseil de devrait envisager des sanctions ciblées pour réduire la violence RDC et aider à faire pression sur toutes les parties pour qu' jouent un rôle constructif dans l'avancée du pays ».

Le plan de sortie de crise selon l'ONU

Au terme de leurs échanges, les membres du Conseil de Sécurité l'ONU ont établi un plan de sortie de crise qui devrait passer l'organisation d'une transition en 2017 ayant pour l'organisation des élections avant la fin de l'année en cours. Mais,

pour y arriver, il faut que la Ceni clôture les d'enrôlement des électeurs à Kinshasa comme dans le Grand Kasaï des délais raisonnables et publie en urgence un calendrier avec une date sans équivoque pour la tenue de l' présidentielle. Il faudrait également que le gouvernement prenne responsabilités pour éradiquer tous les foyers d'insécurité au du pays et ailleurs.

Le Conseil de Sécurité a rappelé, avec force, que l'Accord de Saint Sylvestre reste l'unique source de légitimité pour animateurs des institutions de la Transition, à commencer par le de l'Etat. Ses membres ont également fait savoir que le du Premier ministre Bruno Tshibala n'est pas inclusif car mis en en violation de la lettre et de l'esprit de l'Accord de la Sylvestre.