Afrique de l'Ouest: OMVS - Le sénégalais Tamsir Ndiaye sera installé samedi 15 juillet dans ses fonctions de DG de SOGEM à Bamako

Après l'accrochage entre des présumés jihadistes et des forces malienne à une soixante de… Plus »

Ex directeur de l'environnement et du développement durable au Haut commissariat de l'OMVS, Tamsir Ndiaye avait remplacé Mamédy Sacko, aux commandes de la SOGED. L'institution inter-états qui regroupe le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée fondé beaucoup d'espoirs sur la nomination de ces deux hauts cadres familiers de la maison OMVS.

M. Tamsir NDIAYE occupait jusque là avant sa nomination les fonctions de directeur général de la SOGED avec siège à Nouakchott ( République Islamique de Mauritanie). Autre changement majeur, la nomination comme Président du Conseil d'Administration de SOGED (Mauritanie ) de Saloum CISSÉ, un professionnel du secteur de l'eau et de l'énergie. Ce fin connaisseur et praticien de la maison OMVS avait occupé les fonctions de DG de SOGEM avant l'arrivée du guinéen Kobiné Komara, successeur du mauritanien, Mohamed Salem Ould MERZOUG.

Copyright © 2017 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.