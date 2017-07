Burkina Faso: "Le PPP version actuelle est un danger pour le Burkina Faso", selon Pascal Zaïda

Le Cadre d'expression démocratique (CED) a animé une conférence de presse, le mercredi 12 juillet 2017 à Ouagadougou, pour se prononcer sur le Partenariat public privé (PPP), la décision des experts de l'ONU sur la détention de Djibrill Bassolé, la révision des lois sur la Haute cour de justice et sur la justice militaire. Selon le coordonnateur Pascal Zaïda, le Burkina Faso va mal sous la gouvernance du régime actuel.

Le navire Burkina Faso battant pavillon MPP est à la dérive. C'est la conviction du coordonnateur national du Cadre d'expression démocratique (CED), Pascal Zaïda, qui a animé une conférence de presse, le mercredi 12 juillet 2017 à Ouagadougou, pour donner sa lecture de la situation nationale. De la loi sur le Partenariat public privé (PPP) à la détention de Djibrill Bassolé en passant par la Haute cour de justice et la justice militaire, Pascal Zaïda a dépeint un tableau peu reluisant de la gouvernance actuelle du pays. Pour lui, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a engagé le pays dans le système de PPP sans un véritable débat de fond et sans garantie de transparence. « Le PPP version actuelle du pouvoir MPP est un danger pour le Burkina Faso. D'abord, le PPP étant une mesure libérale, elle devrait faire l'objet d'un appel d'offre international ouvert à la compétition.

Hors, dans son format actuel, c'est plutôt tout sauf la transparence. Du gré à gré, une porte ouverte à la corruption, au blanchiment d'argent et pour récompenser leurs principaux soutiens et leurs militants et préparer les campagnes électorales pour les législatives et la présidentielle de 2020 », a indiqué le coordonnateur national du Cadre d'expression démocratique. De l'avis de Pascal Zaïda, pour qui aucune infrastructure sérieuse ne peut être réalisée en six mois, le PPP ne doit pas concerner les secteurs de la santé et de l'éducation. Sur la détention de Djibrill Bassolé dans le cadre du dossier du putsch manqué de septembre 2015, le coordonnateur national du CED a salué la décision du groupe de travail de l'ONU qui a qualifié la détention de l'ancien ministre des affaires étrangères «d'arbitraire » et demande sa libération.

Pascal Zaïda, qui a demandé à l'Etat burkinabè de s'exécuter, a fustigé la position du ministre en charge de la Justice, René Bagoro, qu'il a qualifié de juge et partie dans cette affaire. « René Bagoro a été arrêté, détenu puis libéré par les militaires du RSP à l'occasion du coup d'Etat manqué du 16 septembre 2015, alors qu'il était membre du gouvernement de la Transition. Il se constitue partie civile dans la procédure judiciaire devant le Tribunal militaire de Ouagadougou», a indiqué Pascal Zaïda. Il a remis en cause le Tribunal militaire, juridiction d'exception, qui traite le dossier Bassolé. Pour lui, cette juridiction est aux antipodes des dispositions de nombreux textes internationaux signés par le Burkina Faso.

C'est pourquoi, le coordonnateur national du CED a demandé la suppression du Tribunal militaire et de la Haute cour de justice et le reversement des dossiers en leur possession à une juridiction de droit commun. Quelle appréciation Pascal Zaïda fait-il de cette conversation entre Idrissa Nogo et Safiatou Lopez qui circule sur les réseaux sociaux ? A entendre M. Zaïda, il s'agit d'une guerre fratricide entre des leaders d'OSC suscitée et manipulée par des partis politiques. Il a indiqué avoir attiré l'attention de Idrissa Nogo et de Safiatou Lopez sur leurs accointances avec les acteurs politiques.