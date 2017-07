Burkina Faso: Conseil constitutionnel - Visite de courtoisie du nouvel ambassadeur du Japon

Au Burkina Faso, des individus non identifiés et assimilés à des jihadistes ont été… Plus »

Le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur Kassoum Kambou, s'est dit honoré de cette démarche. Il a exprimé toute son admiration pour le Japon, un pays au modèle de développement atypique. Il a ensuite détaillé à son hôte nippon les missions et attributions du Conseil constitutionnel. Il a notamment expliqué les modes de saisine, la composition du Conseil et le mode de nomination de ses membres. Le renforcement des liens de coopération entre le Burkina et le Japon reste le point de mire de tous ces contacts de terrain.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.