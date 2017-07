Burkina Faso-Turquie - Vers le renforcement de la coopération bilatérale

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu hier mercredi 12 juillet 2017 en fin de matinée, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Gavugoglu.

La Turquie est résolument engagée à insuffler une nouvelle dynamique dans ses relations avec le pays des Hommes intègres. C'est du moins ce qu'a confié son ministre des Affaires étrangères, Mevlut Gavugoglu, hier 12 juillet, à l'issue d'une audience au palais présidentiel de Kosyam. «Cette visite que j'effectue pour la première fois au Burkina Faso en tant que ministre des Affaires étrangères de la Turquie vise à dynamiser les relations entre nos deux pays», a-t-il déclaré. Selon lui, les échanges avec le Président du Faso ont porté essentiellement sur des questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale entre la Turquie et le Burkina et dans le domaine du développement économique. A ce sujet, Mevlut Gavugoglu a fait savoir que les hommes d'affaires turcs portent une attention particulière au Burkina Faso notamment dans les domaines des mines et de la réalisation d'infrastructures.

« La coopération militaire et le développement de l'industrie sont également des domaines dans lesquels nous voulons renforcer notre coopération avec le Burkina Faso», a ajouté M. Gavugoglu. Et de poursuivre : «Dans le domaine de l'éducation, nous sommes prêts à augmenter le nombre de bourses d'études mis chaque année à la disposition des étudiants burkinabè si les autorités venaient à en faire la demande». De l'avis du patron de la diplomatie turque, sur le plan de l'humanitaire, son pays arrive en deuxième position après les Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement turc s'est engagé à revoir cette aide à la hausse d'ici à l'année prochaine. Le coup d'Etat manqué survenu en juillet 2016, à Istanbul, a refait surface dans les échanges entre le chef de l'Etat burkinabè et l'émissaire turc.

Celui-ci a traduit la reconnaissance de son gouvernement aux autorités burkinabè qui, à ses dires, ont apporté leur soutien au président Recep Tayyip Erdogan, condamnant le coup de force. «Comme vous le savez, ceux qui ont orchestré ce coup d'Etat possèdent des établissements ici au Burkina Faso et nous avons mis à profit cette rencontre pour exprimer nos attentes vis-à-vis des autorités burkinabè », a fait savoir l'émissaire du président Erdogan. Ces traîtres, a-t-il ajouté, qui ont osé bombarder des civils et marcher avec des chars sur leurs concitoyens sont capables du pire partout ailleurs dans le monde. « Nous comptons donc, avec l'Etat burkinabè, prendre les mesures nécessaires en vue de les mettre hors d'état de nuire », a-t-il dit. S'agissant des relations entre la Turquie et les Etats africains, le ministre a laissé entendre que son pays s'est inscrit dans une dynamique de renforcement de sa coopération avec le continent noir. « Sur instruction du président Recep Tayyip Erdogan, nous comptons faire passer le nombre de nos représentations diplomatiques sur le continent africain de 39 actuellement à 50 », a précisé l'hôte de Kosyam.

Mais qu'en est-il de la collaboration avec les USA où vit en exil le prédicateur islamiste Fethullah Gülen accusé d'être derrière le coup d'Etat raté de juillet 2016 en Turquie ? Sur cette question, le ministre turc s'est montré moins bavard. « Nous travaillons à rapprocher nos positions », a-t-il lancé.