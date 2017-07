Burkina Faso: Lutte contre les forces maléfiques - L'écrivain, Abou Zeyd, propose ses solutions

Abou Zeyd, de son vrai nom Ibrahima Korbéogo, est un jeune écrivain burkinabè. Titulaire d'une maîtrise en droit, il est actuellement élève-conseiller d'intendance scolaire et universitaire à l'Ecole nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM). Il vient de publier son premier récit autobiographique intitulé «Combats contre les démons et les sorciers : La Rouqya».

Ibrahim Korbéogo, de son nom de plume, Abou Seyd, dit avoir été victime d'attaques maléfiques à plusieurs reprises. Cette situation l'a amené à explorer les pistes de l'exorcisme pour se libérer des «démons et des sorciers». Nanti de plusieurs connaissances sur l'exorcisme et sur les plantes aux vertus thérapeutiques, il a décidé de les partager avec public en publiant un récit autobiographique intitulé «Combats contre les démons et les sorciers : La Rouqya ». L'ouvrage de 225 pages comprend deux grandes parties. Dans le premier point du livre, Abou Seyd relate comment il a été ensorcelé par des personnes malveillantes. «J'étais régulièrement malade» (p8), raconte-t-il dans la premier chapitre. C'est ainsi, poursuit-il, qu'il a fait la connaissance d'un spécialiste de l'exorcisme en 2008 qui lui a appris à se soigner par le biais de cette pratique.

Au niveau de cette première partie, Abou Zeyd raconte également les cas de plusieurs personnes qui étaient sous l'emprise des forces du mal et qu'il a aidées à s'en défaire. La seconde partie de l'œuvre est inhérente aux généralités sur l'exorcisme. L'auteur fait également cas de ceux qu'il appelle «démons et sorciers». «Je parle des démons, de comment ils procèdent pour posséder les gens, comment les combattre et se protéger contre eux à travers des formules incantatoires et des plantes. Je parle aussi des sorciers, des signes de la sorcellerie qui montrent que l'on veut prendre possession du corps», argue Abou Zeyd. Des recettes de désenvoûtement sont aussi distillées tout au long des chapitres de cette partie.

Pour M. Zeyd, toute personne envoûtée peut trouver l'essentiel dans ces différentes recettes pour se délivrer. Comment avez-pu réunir autant de connaissances sur l'exorcisme ? L'écrivain confie avoir eu recours à plusieurs sources. «J'ai fait des recherches au niveau du Centre national pour la Recherche scientifique et technologique (CNRST). Je suis allé également vers des tradi-praticiens qui utilisent beaucoup nos plantes. Enfin, j'ai appris auprès de ceux qui pratiquent l'exorcisme», a-t-il détaillé.

A qui est destiné votre ouvrage ? Pour l'auteur, son livre est publié à l'endroit de tous ceux qui se sentent menacés par «les démons et les sorciers», qui sont envoûtés et aux amoureux des livres. Paru en mars 2017, l'œuvre est disponible au prix de 3 000 F CFA dans les points suivants à Ouagadougou : DIACFA, Mercury, l'alimentation la Surface et au niveau du siège de l'Association des Elèves et Etudiants Musulmans du Burkina (AEEMB). L'on peut l'avoir aussi à Bobo-Dioulasso à la librairie Zaytoune.