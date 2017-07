Cameroun: Economie numérique - Un technopole à Kribi

Le Cameroun est une nouvelle fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême-nord du pays.… Plus »

Le technopole qui est opérationnel depuis le 11 juillet 2017 vise plusieurs objectifs : développer le potentiel créatif des jeunes, mettre en synergie tous les petits créateurs de start-up dans le vaste domaine des TIC, attirer les investisseurs étrangers et susciter des innovations capables d'être investies de manière optimale dans l'éducation, l'agriculture, la santé, l'administration et la gestion des ressources naturelles entre autres.

Le Cameroun a son premier technopole économique. Il se trouve à Kribi. L'œuvre de Joseph Foundation baptisée : « Ocean Innovation Center » a été inaugurée le 11 juillet 2017. La cérémonie présidée par le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT), Louis Paul Motaze, a connu la présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Ocean Innovation Center est un centre de technologie pour tous et une pépinière pour les jeunes.

