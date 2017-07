Cameroun: Basketball - Ngaoundéré monte au panier

Le Cameroun est une nouvelle fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême-nord du pays.… Plus »

Chez les filles, quatre clubs sont représentés à savoir : AS Keep de Yaoundé, Nzui Manto de Bagangté, Ndéré école Basket, Terrenstsra de Bertoua. Lors du match d'ouverture qui a opposé Bees. S. Koumba à Maroua Basket, les 10 acteurs ont produit un beau spectacle. Même la pluie qui s'est invitée n'a servi que de catalyseur. Tant les acteurs débordaient d'énergie, chacun voulant donner le meilleur de lui-même afin de permettre à son équipe de remporter le match. « Nous avons l'assurance que nous allons remporter ce championnat vu la détermination que nous avons affichée dès le début de cette compétition », affirme Besané Yves, joueur de Bees Kumbo, l'air serein.

Depuis le lundi 10 juillet dernier, 14 clubs venus de huit régions (Centre, Littoral, Adamaoua, Nord-Ouest, Nord, Est, l'Ouest, l'Extrême-Nord) du pays rivalisent de talent au complexe sportif du lycée classique et moderne de Ngaoundéré qui accueille la compétition. Le championnat qui se déroule en version masculine et féminine met aux prises les champions régionaux. Pour les garçons, on enregistre 10 clubs à savoir Ndéré Ecole de basketball, Ndéré Académie, Maroua Basket, Nord Basket académie, Bees Kumbo, Libermann de Douala, Flux Acadmey, Alph de Yaoundé, AS Keep Yaoundé, ES de Yaoundé.

