Cameroun: Ligue de Football jeunes - L'élection annulée

La Chambre de conciliation et d'arbitrage a réhabilité mardi dernier, la liste consensuelle des candidats qui avait pour président, Benoît Assam Assam.

La Chambre de Conciliation et d'Arbitrage (CCA) du Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC), dans sa décision rendue mardi dernier, a annulé l'élection de Léon Aimé Zang, comme président de la Ligue spécialisée de football jeunes à la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Dans l'extrait du plumitif de la décision dans l'affaire opposant Benoît Assam Assam à la FECAFOOT et au président élu, la CCA a jugé « fondée», la requête du plaignant.

Par ailleurs, la Chambre a annulé l'assemblée générale élective du 29 juin dernier, pour « violation des textes et règlements ». Elle a également réhabilité la décision de la fédération déclarant seule éligible, la liste consensuelle des candidats en compétition comme « régulière ». C'est sur cette base que la CCA autorise la poursuite du processus électoral. Dans un communiqué daté du 8 juin dernier, les deux candidats déclarés au scrutin avaient annoncé leur décision de « fédérer et mutualiser leurs énergies » en mettant sur pied une liste unique. Celle-ci avait pour président Benoît Assam Assam.

Léon Aimé Zang devenait le représentant des régions du Centre, du Sud et de l'Est. La raison invoquée de cette fusion : « la préservation des intérêts du football en général et celui des jeunes en particulier ». Mais l'accord n'avait pas été appliqué finalement. La décision de la CCA devrait donc retarder l'entrée en fonction de la Ligue spécialisée de football jeunes, dont le rôle consiste notamment à organiser et développer la discipline, de manière autonome.