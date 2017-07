Cameroun: Elections dans les fédérations sportives - L'avant match

Pour prévenir et éviter les conflits avant, pendant et après les élections dans les fédérations sportives, le Minsep a engagé une réforme des textes organiques et des codes électoraux.

Tourner la page et partir à point. Tel semble être l'esprit qui a motivé la mise sur pied par le ministère des Sports et de l'Education physique (Minsep) du Comité technique chargé de réformes des fédérations sportives civiles nationales. A voir les missions prescrites à cette instance constituée de hauts responsables du Minsep, le processus de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives sera remis à plat. Comme première tâche, les membres du Comité vont revisiter les contentieux en instance au sein de certaines fédérations et proposer des solutions idoines. Ils vont par la suite opérer l'audit de fonctionnement des fédérations sportives en passant en revue leurs gouvernances administrative et financière.

Ces aspects de la vie des fédérations sont recensés parmi les causes qui alimentent les conflits au sein de ces associations sportives. Mais le Comité aura pour plat de résistance, le toilettage des textes organiques et des codes électoraux pour les arrimer à la loi de 2011 sur la promotion et l'organisation des activités physiques et sportives au Cameroun. Dans ce domaine, beaucoup de récriminations sont nourries à l'encore de certains dirigeants qui élaborent des textes « taillés sur mesure ». Une situation qui débouche très souvent sur le bicéphalisme à la tête de certaines fédérations et dont la conséquence est la paralysie des activités. Il faut donc relever les écueils susceptibles de plomber le bon déroulement des échéances à venir et mettre à la tête des fédérations des hommes et des femmes capables de rehausser l'image du pays.

Le fonctionnement des ligues et les relations avec le Minsep seront évalués pour aboutir sur une collaboration saine et apaisée. Les conclusions du Comité qui sont livrables au 15 juillet prochain sont un préalable au démarrage du processus de renouvellement des organes suspendu depuis un an. Dans l'esprit et l'objectif de la réforme, il faut éviter que des élections dans les fédérations génèrent des contestations ou des velléités contestataires, comme c'est le cas actuellement dans la plupart des fédérations sportives.

Le Comité qui siège au stade Ahmadou Ahidjo auditionne les présidents des fédérations sportives. Sur le papier, cette réforme augure de bonnes perspectives dans la vie des fédérations sportives. A travers cette réforme, le Minsep veut tourner la page d'un passé moins glorieux des fédérations qui font plus parler d'elles par les faits divers que par des résultats sportifs performants. Le président et les membres du Comité technique ont donc du pain sur la planche. Ils sont appelés à assainir cet environnement « pollué ».