Cameroun: Stade de la Réunification - La réhabilitation va démarrer

A l'Ouest, ce sont ceux de Bandjoun et de Mbouda qui recevront la cure de jouvence. Les travaux, dont le coût total est estimé à 60 milliards de francs, sont le fruit de la coopération canado-camerounaise. Les infrastructures rénovées devraient être livrées « deux ou trois mois » avant le début de la CAN 2019.

S'il s'agit en premier lieu de la célèbre « Cuvette de Bepanda », les travaux en question vont concerner d'autres stades de la capitale économique ainsi que des aires de jeu de la région de l'Ouest, a appris CT de source autorisée. Selon la même source, pour ce qui est de Douala, outre le Stade de la Réunification (dont un stade annexe sera construit et dont le gymnase multisports voisin sera achevé), les stades Mbappe Leppe (à Akwa) et de Bonamoussadi vont être réhabilités.

