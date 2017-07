Togo: C'est parti pour l'acte II des JSE 2017

Après un premier tour en février, le second tour des Journées de Santé de l'Enfant (JSE 2017) débute ce jeudi 13 juillet pour finir le dimanche 16 juillet. Si Lomé-Commune n'a pas fait bonnes recettes au premier tour, elle ne veut plus commettre la même erreur cette fois-ci. Elle a rassemblé mercredi les autorités politiques, administratives, traditionnelles, religieuses et les médias pour solliciter leur accompagnement.

« Il s'agit de sensibiliser les parties prenantes sur les JSE, de partager les résultats du premier tour des JSE dans la région Lomé-Commune afin d'identifier les points forts, les goulots d'étranglement et déterminer les approches de solution afin de mieux aborder le deuxième tour des JSE qui vont démarrer ce jeudi 13 juillet jusqu'au dimanche 16 juillet 2017 », a déclaré Dr Josée NAYO-APETSIANYI, Directrice Régionale de la Santé Lomé-Commune.

En effet, quatre services préventifs et promotionnels seront offerts aux populations pour la survie du couple mère-enfant. Il s'agit de donner gratuitement de la vitamine A aux enfants de 6 mois à 5 ans pour une bonne vision, une bonne croissance et un développement harmonieux de l'enfant. Quant aux enfants de 0 à 23 mois ou 2 ans, ils bénéficieront aussi gratuitement de vaccins afin de prévenir les 11 maladies cibles du programme élargi de vaccination ; cela permettra de réduire la mortalité et la morbidité chez l'enfant. Toujours pour les enfants, ceux âgés de 1 à 5 ans recevront de l'Albendazole pour leur assurer un bon état nutritionnel et leur éviter l'anémie et les épisodes diarrhéiques.

Les formations sanitaires, les lieux publics, les écoles, les marchés, les églises et les mosquées sont les sites sur lesquels seront déployés les équipes de vaccination. Elles sont 104 équipes en postes fixes, 146 en postes avancés et 28 en postes mobiles.