Madagascar: Route nationale 4 - Le nouveau pont de Kamoro achevé

Pour le moment, de longues files de poids lourds et de semi-remorques sont observées à quelques dizaines de mètres du pont de Kamoro. Ces gros véhicules effectuent des chargements et des transferts de marchandises entre deux camions, depuis la réhabilitation initiée depuis deux années.

Il n'attend plus que la réception et l'inauguration officielles. Aucun transbordement des camions transportant de la marchandise ne sera certainement nécessaire car l'ouvrage de fer peut supporter 25 tonnes de charge. L'ancien aqueduc sera éventuellement réservé aux véhicules légers. Mais attendons les consignes du ministère des Travaux publics. Deux péages sont placés au-devant de ces infrastructures, l'un à Ambondromamy et l'autre à quelques kilomètres de la sortie du pont vers Maevatanana.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.