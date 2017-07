Madagascar: Câble optique - Le projet Fly Lion 3 refait surface

Le réseau Fly Lion 3 va relier Mayotte et Grande Comore. Mais un point d'atterrissement à Mahajanga était prévu dans le projet initial.

Un réseau à haut débit de plus. Attendu depuis quelques années, le projet de câble optique sous marin Fly Lion 3 refait surface. La société Orange annonce dans un communiqué la signature d'un accord pour la construction du câble sous-marin très haut débit entre Mayotte et Grande Comore, qui interconnectera deux réseaux de câbles de l'océan Indien. Le projet initial prévoyait un raccordement vers Madagascar avec un point d'atterrissement à Mahajanga. Mais selon des indiscrétions, « des négociations sont en cours entre les opérateurs ».

Ce réseau sera concrètement une antenne des câbles existants Lion et Lion2 qui relient déjà Maurice, la Réunion, Madagascar, Mayotte et le Kenya. Il sera doté d'une capacité de quatre térabits par seconde, il sera connecté au câble EASSy. D'après le document de l'opérateur français, un consortium composé de Comores Câbles, d'Orange et de la Société réunionnaise du radiotéléphone du groupe Altice prévoit une mise en service en 2018 pour ce réseau à fibre optique long d'environ 400 km. « Fly Lion 3 renforce ainsi le réseau des opérateurs dans l'archipel des Comores et apporte capacité et sécurisation sur chacun des territoires concernés, ainsi qu'une connectivité accrue vers le reste du monde, grâce aux destinations offertes par les autres câbles », a commenté l'opérateur français.

Ancien projet

Le projet Fly Lion 3 ne date pas d'aujourd'hui. D'après un document de la Banque mondiale, qui avait annoncé un financement de ce projet, le réseau est prévu pour une mise en service pour mi-2015 pour relier la Grande Comore, Mahajanga et Mayotte. Les opérateurs de la région ont montré leurs intérêts dans ce projet comme Orange, Emtel Ltd, Telma, Comores Telecom, Société réunionnaise de radiotelephone. « Le point d'atterrissement à Mahajanga sera co-localisé par Telma et Orange », a indiqué ce document. La concrétisation de ce schéma de raccordement permettrait à Madagascar de bénéficier d'une nouvelle sortie internationale. Les internautes malgaches ne voulaient plus revivre la mésaventure du début de l'année. L'endommagement du câble optique sous-marin au large de Toliara, le 25 janvier, avait entraîné une grande perturbation de l'Internet à Madagascar. Fly Lion 3 pourrait être une solution de backup.