Ile Maurice: Les exportations vers l'Afrique au centre d'un atelier de travail

communiqué de presse

GIS- 13 July 2017 : Un atelier de travail visant à éliminer les contraintes majeures et les obstacles auxquels font face les entrepreneurs qui exportent vers l'Afrique se tiendra les 17 et 18 juillet 2017 à la Cyber Tower à Ebène à l'initiative d'Enterprise Mauritius.

L'atelier ciblera les PME qui exportent déjà en Afrique et dans la région et celles qui sont nouvelles dans l'exportation sur le continent africain. Cette initiative vise principalement à renforcer les capacités des entreprises locales à explorer l'Afrique et les îles de l'océan Indien comme destinations pour leurs produits.

Les objectifs sont : encourager une meilleure compréhension des PME par rapport aux marchés d'exportation, aux procédures d'exportation, et aux obstacles que doit surmonter une entreprise désirant se lancer sur un nouveau marché ; exploiter les possibilités qui existent sous les accords de libre-échange dans la région ; et encourager les PME à exporter vers l'Afrique et dans la région.

En effet, les exportateurs locaux font face à de nombreux obstacles pour exporter vers l'Afrique et la région. Les activités d'exportation des fabricants mauriciens sont entravées par des procédures et des exigences complexes établies par nos partenaires commerciaux en Afrique et par le manque d'accès aux informations visant à surmonter ces barrières. Ces procédures complexes et exigences comprennent, entre autres, procédures administratives compliquées, acquisition de certificats d'origine, et répondre aux exigences des normes.

L'atelier sera axé sur les communautés régionales économiques de l'Afrique dont Maurice est un membre notamment la SADC, le COMESA et la Commission de l'Océan Indien. Les pays d'Afrique du nord et de l'ouest avec lesquels Maurice n'a pas de relations commerciales ainsi que les marchés principaux avec lesquels le pays exporte sur une base régulière figurent également à l'ordre du jour de l'atelier.

Les thèmes qui seront discutés sont : Un aperçu des marchés africains et régionaux ; Se connecter aux marchés de l'Afrique orientale ; Faciliter les exportations ; Le financement des PME ; Exploiter les opportunités dans les îles de l'océan Indien ; Comprendre les procédures d'exportation vers la SADC et le COMESA ; et Le fret et le transport. Des personnes ressources locales et de l'étranger animeront l'atelier.