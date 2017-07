Algérie: Engouement des Algériens pour le tour de France cycliste

Se pose la question autour du Tour d'Algérie cycliste et cet aspect vraisemblablement négligé d'une visite guidée qui ne pourrait avoir un impact que si le tour est retransmis en direct. Faudrait-il encore que la télévision algérienne dispose des moyens et équipements techniques pour ce faire, en plus évidemment des compétences professionnelles.

Les Algériens, notamment ceux parmi les plus âgés sont littéralement subjugués par le Tour de France. Pas l'épreuve sportive en elle-même laquelle pourtant permet d'évaluer une intensité dans l'effort hors du commun même si les exigences désormais imposées par les sponsors, voire les écuries concernées, aux cyclistes ont fait que le dopage est devenu une pratique courante et à la limite presque tolérée tant que ceux qui en font usage ne se font pas prendre. Ce n'est pas majoritairement le TDF en soi que nos concitoyens suivent et vivent, mais beaucoup plus la visite touristique guidée dans et vers des lieux naturellement fabuleux qui leur est offerte à titre gracieux.

Ainsi, dans les cafés et autres lieux de rencontres conviviales il n'est pas au demeurant exceptionnel d'entendre des vieux évoquer une certaine extase à la vue du patrimoine historique, la qualité des voies départementales de circulation, de celles plus étroites et sinueuses reliant une commune à l'autre et enfin la verdure permanente alors que le tour se déroule au mois de juillet. D'ailleurs la détresse des personnes qui parlent du tour est proportionnelle à ce qu'affiche le thermomètre depuis quelques jours avec une canicule laquelle, malgré les assurances des services de météorologie, ne fait que grimper.

Pour le Tour de France, bien entendu, la fédération concernée met les moyens au même titre que les annonceurs publicitaires, les sponsors, les médias et plus particulièrement ceux publics notamment France Télévisions, lequel média met à son tour des moyens techniques colossaux calqués sur l'évolution des procédés technologiques en la matière. Ainsi, en plus de l'hélicoptère toujours présent, l'organe concerné a désormais des drones qui permettent de suivre dans le plus infime détail ce qui se passe tout au long de la course, voire en marge.

Chez les gens dont nous nous sommes rapprochés il y a donc unanimité sur l'aspect touristique et le cadre de vie environnemental de la grande ville au plus petit hameau situés sur le tour. Nos interlocuteurs sont également unanimes sur un autre aspect de la course : la présence du public tout au long du tracé et assez souvent une présence qui peut durer des heures. En somme ce que l'on remarque en Algérie mais seulement dans un stade de football et plus particulièrement lors d'un important derby ou une finale de Coupe d'Algérie.

Se pose alors la question autour du Tour d'Algérie cycliste et cet aspect vraisemblablement négligé d'une visite guidée mais laquelle ne pourrait avoir un impact que si le tour est retransmis en direct. Faudrait-il encore que la télévision algérienne dispose des moyens et équipements techniques pour ce faire en plus évidemment des compétences humaines, autrement dit professionnelles.

Alors à quoi cela servirait-il de parler d'un événement sportif que les pouvoirs publics veulent vulgariser au maximum intra et surtout extra muros en ne diffusant que des séquences d'une dizaine de minutes au cours du journal de 20h qui ne risquent pas d'emballer les Algériens eux-mêmes et que dire alors de ceux qui nous sont étrangers. Soulignons enfin la qualité des commentateurs sportifs, mais aussi les précisions historiques, culturelles sur chaque monument, par des consultants qui les accompagnent.