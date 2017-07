Burkina Faso: Procès de Lookmann Sawadogo - Des défenseurs de droits humains invoquent la « dépénalisation des délits de presse »

Au Burkina Faso, des individus non identifiés et assimilés à des jihadistes ont été… Plus »

Les signataires de la présente déclaration informent, par ailleurs, l'opinion qu'ils suivent de près ce dossier et que le Rapporteur spécial sur le droit à l'information de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) ainsi que les instances onusiennes seront également saisis urgemment par eux.

- dénonçons avec la dernière énergie la procédure judiciaire disproportionnée et biaisée qui est enclenchée contre le journaliste en total violation de son statut et des faits ;

Tenant compte de l'orientation judiciaire de cette affaire, du risque de corporatisme et de l'absence d'une garantie sérieuse sur l'impartialité du Tribunal qui entendra l'accusé, le procès du journaliste Lookmann Sawadogo risque d'être arbitraire et abusif.

Dans le cas précis du directeur de publication du journal « Le Soir », ceux qui estent contre lui se trouvent être tous des magistrats de hauts grades qui tentent de le dépouiller de toute protection de cette loi portant régime juridique de la presse dont il est pourtant bénéficiaire, on ne sait dans quel dessein. Alors que ce pourquoi il est poursuivi relève des délits de presse et non d'un délit de droit commun.

Nul ne saurait remettre en cause cette avancée majeure en matière de liberté des médias, des droits de l'Homme et de la démocratie qu'est la dépénalisation des délits de presse qui permet aux journalistes d'exercer librement leur métier sans être dans la peur de la détention.

- ayant pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l'adaptation, l'exploitation et la présentation des informations ;

L'emprisonnement des journalistes a été banni par notre pays à travers l'adoption par le Conseil National de la Transition d'une série de lois portant régime juridique des différents types de presse, à savoir la presse en ligne, la presse écrite et la radiodiffusion sonore et télévisuelle. Quant au statut du journaliste, l'ensemble de ces lois stipule que « ... ... le journaliste professionnel est la personne :

L'actualité nationale est marquée, entre autres, par le procès intenté par la commission d'enquête du CSM sur la corruption des magistrats contre le directeur de publication du journal « Le Soir » publiant désormais via un site web. Dans un communiqué de presse les plaignants informaient l'opinion qu'ils poursuivent le journaliste pour diffamation au motif qu'il aurait prétendu que la commission avait eu la volonté de faire disparaître un dossier compromettant l'un de ses membres. Une citation directe a été signifiée au mis en cause qui devra répondre des faits qui lui sont reprochés devant le Tribunal correctionnel le jeudi 13 juillet 2017.

