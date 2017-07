Ile Maurice: Cour suprême - Siddick Chady perd son procès contre la MCB

«Frivole» et «contrariante». C'est ainsi que les juges Benjamin Marie Joseph et Nicholas Oh San-Bellepeau ont qualifié la plainte logée par Siddick Chady, ancien ministre et ancien président de la Mauritius Ports Authority, contre la Mauritius Commercial Bank (MCB). «Cette présente action est tout simplement une attaque collatérale et une forme déguisée d'appel contre le jugement de la cour d'appel.» Raison pour laquelle ils ont rejeté la plainte dans un jugement rendu hier.

Benjamin Marie Joseph et Nicholas Oh San-Bellepeau estiment que cela constitue plus qu'un exercice dilatoire dans le but de contrarier la disposition finale d'un procès initié contre le plaignant devant la Master's Court depuis 2006. Dans sa motion devant les juges, Siddick Chady voulait que la Cour suprême déclare un jugement de la cour d'appel nul et non avenu.

C'est le 25 avril 2006 que la MCB a déposé un memorandum of charges devant la Master's Court pour la vente des biens immobiliers de Siddick Chady. Ce dernier était le garant d'un emprunt à la MCB.

Faisant appel contre la décision de la cour d'appel, Siddick Chady indique qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Me Odile Ombrasine, Senior State Counsel, avait présenté une motion selon laquelle il n'y a eu aucune infraction à la Constitution, comme évoqué par Siddick Chady. Pour l'avocate, il s'agit d'un abus de procédure de la Cour suprême et le plaignant aurait dû avoir recours au Conseil privé. La MCB était représentée par Me Patrice de Spéville, Senior Counsel, et Me Thierry Koenig, Senior Attorney.