Maroc: La ville andalouse de San Fernando accueille l'exposition itinérante "Visages du nouveau Maroc"

La ville andalouse de San Fernando, près de Cadix (sud de l'Espagne) accueille jusqu'au 4 août prochain l'exposition photographique itinérante "Visages du nouveau Maroc", organisée par la Fondation des Trois cultures de la Méditerranée.

Cette exposition, tenue au château-fort de San Romualdo et au Centre des Congrès, jette la lumière sur une nouvelle génération de jeunes Marocains qui ont suivi des formations académiques et professionnelles en Andalousie et qui sont rentrés au Maroc pour réaliser leurs rêves. Les œuvres de cette exposition suivent le quotidien d'hommes et de femmes, entrepreneurs ou acteurs sociaux, qui "rompent avec les idées reçues sur une génération de migrants et montrent le futur le plus prometteur du Maroc", souligne un communiqué de la Fondation.

Cet événement culturel vise la promotion des capacités personnelles et professionnelles, ainsi que les points communs entre les peuples marocain et espagnol. Cette exposition, soutenue par le projet européen MENARA, constitue, aux côtés de l'exposition "Graines du nouveau Maroc", une partie essentielle de la programmation culturelle de la Fondation des Trois cultures de la Méditerranée pour l'année en cours.

Après son inauguration au siège de la fondation à Séville, l'exposition a sillonné plusieurs villes andalouses, notamment Grenade, Jaén, Cadix et Jerez de la Frontera. L'exposition a été aussi organisée à l'Institut Cervantès de Tanger. Cette initiative vise à améliorer la connaissance mutuelle entre les deux rives du Détroit de Gibraltar, en plus d'approfondir la réflexion sur la présence et la vie des citoyens marocains émigrés en Andalousie.