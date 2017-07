Maroc: L'atelier "Street ART", une expérience novatrice visant à enjoliver et à renouveler l'âme enfantine d'Assilah

L'atelier "Street Art" pour enfants, lancé lundi à Assilah, constitue une expérience novatrice visant à enjoliver et à renouveler l'âme enfantine de la cité, et ce dans le cadre du 39ème Moussem culturel international de la ville. Encadré par la scénographe Badria El Hassani, cet atelier, qui connaît la participation d'une quinzaine d'enfants, vise à réaliser une fresque murale sur le mur arrière du collège Maghreb Arabi, et à se réapproprier les lieux, à même de renouveler l'âme enfantine de la ville.

Native d'Assilah, Mme El Hassani ambitionne à travers cette initiative de partager ses acquis avec les enfants de la ville et de les encourager à embellir les différents espaces de la cité blanche, de façon à refléter leur amour et leur passion pour la culture et les arts.

"Cette expérience s'assigne pour objectif majeur d'atteindre de nouveaux quartiers et places en dehors de la médina et loin des remparts, et d'inciter les enfants à se concentrer sur les formes et les couleurs, à même de laisser libre cours aux talents de ces artistes en herbe et de profiter de leur intelligence innée et de leur créativité", a confié à la MAP Mme El Hassani. Cet atelier, qui se poursuivra jusqu'au 21 juillet, vise également à inciter ces jeunes talents à s'occuper des lieux qui entourent leurs quartiers et leurs écoles car ils leur appartiennent, a-t-elle précisé.

"Je suis convaincue que les enfants ont le potentiel, la sensibilité et l'esprit pour réagir positivement à cette initiative", a-t-elle dit avec enthousiasme. La programmation artistique et culturelle de cette édition prévoit également l'organisation de plusieurs autres ateliers, dont ceux d'écriture et d'expression littéraire pour enfants, de peinture murale, de gravure, ainsi que des expositions d'art plastique.