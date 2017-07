Ile Maurice: Partielle au n°18 - Pramode Jaddoo crée la surprise, Dhanesh Maraye confirmé

Devant ce duel familial, à qui compte-t-il accorder son soutien ? Ramduth Jaddoo déclare : «Je n'ai jamais propulsé mes enfants dans la politique. C'est le choix personnel de ma fille. Je suis pleinement engagé dans les activités sociales ces jours-ci. Je donne un coup de main à mon ami Armoogum Parsuramen avec son association sociale. Et je reste loin de la politique. Je souhaite bonne chance à ma fille et à mon frère.»

D'un autre côté, Pramode Jaddoo, économiste de renom, a créé la surprise en annonçant qu'il sera candidat indépendant lors de la partielle. Si la candidature de Nita Juddoo était prévisible, il en va autrement pour celle de son oncle. Pramode Jaddoo déclare qu'ayant pris sa retraite du Mauritius Institute of Education où il a été Associate Professor, il a souhaité se lancer dans l'arène politique. Quid de la concurrence directe avec sa nièce, candidate du Mouvement militant mauricien (MMM) ? «Chacun a son opinion. Elle fait partie du MMM et moi, je suis candidat indépendant. Chacun mènera sa campagne et on verra les résultats», répond Pramode Jaddoo. Il avance qu'il prépare son programme électoral. Une de ses mesures-phares, s'il est élu, est qu'il fera don de la moitié de son salaire à des œuvres charitables.

