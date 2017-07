Algérie: Une nouvelle session du baccalauréat pour les retardataires

Se pose la question autour du Tour d'Algérie cycliste et cet aspect vraisemblablement négligé d'une… Plus »

Abdelaziz Bouteflika a donc visiblement été ému, et peut-être sensible aux doléances des parents d'élèves. Il a réédité cette mesure qui n'a été prise que deux fois ces 16 dernières années, et pour des cas de forces majeures. Et alors que sa ministre de l'Education avait publiquement exclu toute nouvelle épreuve, il en a décidé autrement. Peut-être parce qu'il pensait qu'ils n'étaient qu'un millier au départ, mais en faisant les comptes, c'est finalement plus 104 000 élèves qui sont concernés par cette session qui prend donc une ampleur insoupçonnée.

Une panne de réveil et c'est, en principe, le drame pour les candidats au baccalauréat qui arrivent en retard à l'examen. Ce ne sera pourtant pas le cas en Algérie. En effet, les candidats retardataires ou absents le jour des épreuves ont le droit à une seconde chance. Une session spéciale débute ce jeudi débute pour permettre à plus de 100000 candidats de repasser les épreuves. Mais ce cadeau du président Abdelaziz Bouteflika n'était pourtant pas prévu au départ.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.