Cote d'Ivoire: Des journalistes ivoiriens s'imprègnent de l'expérience Suisse

Par ailleurs, pour expliquer les particularités de notre pays, nous convions quelquefois des médias dans notre pays. Mais ici, la demande est forte et féroce ». Puis d'ajouter : « même si la Suisse est présente ici depuis feu Houphouët Boigny, nous avons une faible présence économique. Ceci est le choix du Parlement. Un choix qui repose sur la situation reluisante de la Côte d'Ivoire avec le miracle du binôme café -cacao ». Et de préciser : « Mais, pour expliquer sa vision pour une conception nouvelle de ces rapports bilatéraux, il a souhaité que l'action repose désormais sur l'aspect régional tel que la CEDEAO. Et dans cette vision, la Côte d'Ivoire pourrait alors être prise en compte pour un accompagnement économique plus accru. Car le pays joue un rôle majeur dans la sous-région ».

A cette audience, Thomas Litscher, l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire dit avoir fortement apprécié cette démarche. Et de souligner : « il n'y a pas de raison que cela ne puisse se réaliser dans la mesure où nous savons désormais vos attentes. Et même si ces programmes ne s'inscrivent pas régulièrement dans nos actions, nous sommes très honorés de savoir que notre pays soit un modèle ». Puis, il a suggéré la mise en liaison avec la Fondation Hirondelle spécialisée dans les relations avec les pays en crise ou en sortie de crise afin d'assurer une diversification ou un journalisme indépendant.

