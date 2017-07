Reste à savoir si le sort de cette affaire n'est pas scellé pour de bon, en tenant compte de l'article 15 et de ses « cas d'exceptions ». Puisque malgré le fait que Haddadi avait porté les couleurs de la Roja, il garde ses chances de pouvoir opter pour le maillot de son pays d'origine. Et ce pour la simple raison que le match auquel il avait pris part avec la sélection espagnole comptait pour les éliminatoires de l'Euro, concours auquel le Maroc ne peut pas participer. S'il s'agissait des éliminatoires du Mondial, cela aurait été compliqué de pouvoir qualifier ledit joueur du moment qu'il avait été retenu en équipe première d'Espagne.

Il y a lieu de rappeler qu'en ce qui concerne l'avenir de Munir Haddadi avec l'équipe nationale du Maroc, rien n'est encore décidé pour le moment. La Fédération espagnole n'a pas encore délivré à la FRMF le passeport sportif dudit joueur, fondant ses arguments sur les règles de double nationalité et d'éligibilité à une sélection nationale conformément à l'alinéa 2 de l'article 15 du règlement de la FIFA. Lequel article stipule que « tout joueur qui a déjà pris part, [dans une équipe], à un match international (totalement ou partiellement) d'une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ne peut plus être aligné en match international par une autre équipe, sauf en cas d'exceptions».

A Valence et en dépit de ses performances en deçà des attentes, Munir Haddadi a eu droit à un temps de jeu important disputant 37 matches, toutes compétitions confondues, inscrivant huit buts et délivrant trois passes décisives.

Munir Haddadi se trouve dans le collimateur des clubs allemand de Schalke 04, anglais de West Ham, Southampton et de Crystal Palace, ainsi que français de l'Olympique de Marseille et de Lyon. Sauf que les dirigeants catalans ne veulent aucunement brader leur joueur, réclamant la coquette somme de 14 millions d'euros d'après la publication espagnole Mundo Deportivo.

A l'instar de Younès Belhanda, Munir Haddadi est bien parti pour atterrir, comme chaque saison, au sein d'un nouveau club. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'évoluera pas la saison prochaine sous les couleurs de son club formateur le FC Barcelone et c'est l'option du prêt qui se précise de jour en jour. Et ce après que le nouvel entraîneur catalan, Ernesto Valverde, a fait part de son intention de ne pas compter sur Haddadi.

