Cote d'Ivoire: La HABG veut se doter de nouveaux textes - Pour mener à bien son combat contre la corruption

La Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) a mis en mission huit (8) groupes de travail en vue d'élaborer des textes supplémentaires pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption.

Pour mener à bien cette mission, elle organise du 11 au 14 Juillet 2017, à l'attention desdits groupes, une réunion préparatoire à son siège à Cocody. A ce propos, Yves Yao Kouamé, Secrétaire général de la HABG, est revenu sur les acquis en la matière lors d'un séminaire organisé du 1er au 3 juin 2017 à Yamoussoukro. « Grâce à vous, nous avons pu obtenir quelques recommandations très importantes, à l'issue du séminaire à Yamoussoukro. (... ) Le président Seydou Diarra a décidé de faire des propositions concrètes en vue de projets de lois, d'arrêts, etc. (... )

A cet effet, nous avons mis en place plusieurs groupes de travail. Aujourd'hui, nous recevons les groupes de travail 1 et 2. A partir des insuffisances et des recommandations du séminaire de Yamoussoukro, des mesures seront prises. Ce sont ces mesures qui feront l'objet de propositions de lois », a expliqué Yves Yao Kouamé aux membres des groupes de travail 1 et 2, dans les locaux de la HABG à la Riviera-Cocody. Ces groupes sont composés d'institutions, de ministères et de structures de l'Etat.

Il s'agit, entre autres, de la Primature, de l'Assemblée nationale, des ministères de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, de la Justice et des Droits de l'Homme, de l'Economie et des finances, de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole normale supérieure.