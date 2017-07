Cote d'Ivoire: UNESCO « eau, femmes et pouvoir de décisions » - Euphrasie Kouassi Yao vend l'expérience ivoirienne à Genève

Pour rappel, la première rencontre des Chaires UNESCO Scientifique a été organisée par l'UNESCO et le programme UNITWIN en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères Suisse, l'Université de Genève et le secteur privé suisse. Elle a eu pour thème majeur «Mobiliser les chaires scientifiques de l'UNESCO pour l'action politique dans le cadre de l'Agenda 2030 »

Ce fut l'occasion pour l'Ivoirienne de "vendre" l'expérience "enrichissante" de la Côte d'Ivoire spécifiquement pour ce qui concerne les domaines "Genre et Eau" et "Genre et Gouvernance". Dans ce cadre, Euphrasie Kouassi Yao a présenté les projets de recherche action à succès développés par sa Chaire, notamment le projet d'implication des femmes rurales dans la gestion des pompes hydrauliques villageoises améliorées (appelé également projet Diatokro, nom de la localité ayant abritée la phase pilote dudit projet) et le programme Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire.

Il s'agit de mener une réflexion collective susceptible de booster leur contribution dans l'agenda 2030 relatif aux Objectifs de Développement Durable (ODD).Cette rencontre a enregistré la présence de plus de 500 participants d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe.

Une délégation de la Chaire Unesco, "Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions" conduite par sa Titulaire, la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, par ailleurs Conseillère Spéciale du Président de la République chargée du genre et Coordonnatrice nationale du Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire a pris part du 5 au 7 juillet 2017, à Genève en Suisse, à une rencontre des Chaires scientifiques de l'UNESCO.

