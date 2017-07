Afrique de l'Ouest: Technologies moins consommatrices de carburant - Les pays de la CEDEAO partagent leurs expériences

Le secteur du transport est l'un des plus gros consommateurs d'énergie, mais aussi l'un des plus grands pollueurs de l'environnement. Selon l'Agence Internationale de l'Energie (Aie), ce secteur représentait environ 50% de la consommation mondiale d'énergie en 2014.

Le transport consomme 25% de l'énergie mondiale dont 90% sont des combustibles fossiles et est responsable de 23% des émissions globales de dioxyde de carbone (CO2). Par ailleurs, il a le taux de croissance le plus rapide en matière d'émissions de gaz à effet de serre, soit 2,5% par an jusqu'en 2020. Pour renverser cette tendance, l'Initiative Mondiale d'Economie de Carburant recommande aux pays de réduire de moitié les émissions de CO2 des véhicules d'ici 2030. Les pays de l'espace CEDEAO qui vivent tous le même problème ont décidé d'agir en synergie. A cet effet, des experts de ces pays étaient en conclave à Abidjan les 11 et 12 juillet 2017. Il s'agissait pour eux de partager les résultats des stratégies politiques d'économie de carburant.

Au terme de la rencontre, ils devraient adopter des orientations pertinentes qui permettront au niveau régional de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 des véhicules neufs de moitié d'ici 2030 et de l'ensemble du parc automobile d'ici 2050, conformément aux objectifs assignés à l'Initiative mondiale .d'économie de carburant. Au nom de Mme Anne Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Mme Nasséré Kaba, directeur de cabinet adjoint, a remercié l'Initiative mondiale d'économie de carburant pour avoir organisé cet atelier et pour tous les appuis qu'elle ne cesse d'apporter aux pays ouest-africains afin d'améliorer leurs stratégies.

Elle a indiqué aux participants qu'il est « nécessaire dans un esprit de coopération de partager nos expériences, nos résultats et nos difficultés à l'effet de nous permettre d'apprendre des uns des autres mais aussi et surtout de propulser nos efforts dans le domaine ».La représentante ouest-africaine d'ONU Environnement, Mme Angèle Luh, a surtout insisté sur la nécessité pour les pays de la CEDEAO d'aller vers du carburant plus propre, en contrôlant les importations de véhicules.

Pour sa part, M. Bernard Koffi, représentant de la Commission de la CEDEAO, a promis l'implication de la commission dans la mise en œuvre de l'Initiative mondiale pour la promotion des économies de carburant tout en prenant en compte les mesures nécessaires pour une meilleure implication des Etats membres parties au projet.