Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie 2017 - Voici les délégations attendues

Quand la jeunesse, le sport et la culture s'allient pour témoigner de la solidarité francophone, cela donne «les Jeux de la Francophonie».

La 8e édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 21 au 30 juillet 2017, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Déjà la cible de tous les projecteurs depuis l'obtention de l'organisation du rendezvous francophone, la Côte d'Ivoire va effectivement vibrer au rythme des prouesses, des exploits, de l'imagination, de la créativité, de ces sportifs, acteurs culturels, créateurs,...

Abidjan, la capitale économique du pays, verra sa population augmenter d'un peu plus de quatre mille autres âmes pendant la dizaine de jours que dureront les Jeux. Qui sont ces personnes attendues à Abidjan ? De quel pays viennent-elles ? Dans quelles disciplines sont-elles inscrites ? C'est l'objectif de ce zoom sur les délégations attendues à Abidjan, à huit jours du top départ des 8es Jeux. 53 délégations attendues Placés sous le signe de la Solidarité, de la Diversité et de l'Excellence, les Jeux de la Francophonie 2017 rassembleront à Abidjan près de 4000 jeunes artistes et sportifs venus des 84 Etats et gouvernements de la Francophonie. Ces Jeux qui s'inscrivent dans un projet de développement et de renforcement de la cohésion nationale pour la Côte d'Ivoire tiennent une importance capitale dans le programme et la politique de repositionnement du pays du président de la République Alassane Ouattara.

Une ambition qui démontre de l'engagement des autorités ivoiriennes à faire d'Abidjan 2017 une réussite totale. Une mission à laquelle les Etats et gouvernements participants, au nombre de 53 délégations, se préparent activement à y contribuer. Ce sont entre autres l'Arménie, le Bénin, Cambodge, le Djibouti, l'ERY Macédoine, la Fédération WallonieBruxelles, la Guinée Bissau, Haïti, le Kosovo, le Laos, Monaco, la Nouvelle Calédonie, le Qatar, la République Dominicaine, la Roumanie, Sainte Lucie, l'Uruguay et Vietnam.

Les disciplines au programme Les Jeux de la Francophonie sont réservés aux jeunes de l'espace francophone et aux participants des pays invités dont l'âge varie entre 18-35 ans (homme-femme). Sauf au football masculin retenu pour les Jeux où seules les sélections U20 ne sont autorisées. En plus du basket-ball féminin et du judo (homme-femme) réservés aux athlètes âgés de 18 à 25 ans, les luttes (lutte africaine et lutte libre, 18-30 ans), le tennis de table (18- 21 ans) et le cyclisme sur route (h, 18- 24 ans) font des restrictions.

Du 21 au 30 février, les 4000 athlètes se livreront bataille dans douze concours culturels (hip-hop, marionnettes géantes, jonglerie avec ballon «freestyle ball», peinture, sculpture-installation, chanson, contes et conteurs, danse de création, littérature «nouvelle», photographie, création pour le développement durable et création numérique et neuf compétitions sportives (football, basketball, tennis de table, cyclisme sur route, lutte libre, lutte africaine, judo, athlétisme et handisport).