Cote d'Ivoire: Examens dans l'enseignement professionnel - 79,91% du taux d'admis

Il y a eu également 85,00 % de candidats officiels contre 64,56% de candidats libres. M. Yao Kouassi Bertin a annoncé que les candidats disposent de quarante huit heures (2 jours) à compter de la proclamation des résultats pour faire leurs réclamations. « (... ) Les résultats définitifs de ces examens seront proclamés après le traitement de ces réclamations », a fait remarquer le directeur des Examens, des Concours, de l'orientation et des Bourses (DECOB). Aussi a-t-il relevé que 90,59 % des admis viennent des établissements d'enseignement professionnel publics contre 70,42 % issus des établissements privés. Le major au Brevet de Technicien (BT) de cette année a obtenu la mention "Bien " avec 16,46 comme moyenne. Il est issu du Centre de perfectionnement au métier de l'imprimerie de Yopougon. M. Yao Kouassi a affirmé que ces examens se sont bien déroulés et qu'aucune irrégularité n'a été constatée. Les compositions ont eu lieu du 27 au 30 juin dernier sur toute l'étendue du territoire national. Il est bon de noter que les résultats peuvent être consultés sur le site de la DECOB : www.decobci.net

Et ce, lors d'un point de presse tenu à la salle de confé- rence de cette direction sise aux Deux Plateaux. Le premier responsable des Examens et Concours de cet ordre d'enseignement a expliqué que sur 16.073 candidats ayant pris part à ces évaluations certificatives, 12.844 ont été déclarés admis. Soit un taux de réussite national de 79,91 %, contre 73, 86 % en 2016. Soit une progression de 06 %, s'est-il réjoui. Pour cette session, 85,71 % des gar- çons ont été admis contre 82,28 % des filles.

