Et de 6 ! Les rideaux s'ouvrent sur la 6è conférence du sommet du Traité d'Amitié et de Coopération (TAC), qui se tiendra du 13 au 18 juillet 2017, à Ouagadougou.

A cet effet, une délégation ivoirienne, conduite par le Premier ministre, prendra part, sur invitation du président burkinabé, à cette 6è conférence, qui sera coprésidée par les deux chefs d'Etat, Marc Rock Kaboré et Alassane Ouattara. Ce sommet sera précédé par deux importantes rencontres, notamment la réunion des experts des deux pays (13 au 15) et le conseil conjoint de gouvernement, le 17 juillet 2017.

Les travaux de cette 6è conférence porteront sur l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la 5è conférence au sommet, sur l'examen de dossiers spécifiques, l'adoption de cadre stratégique de concertation entre les gouvernements des deux pays et la signature d'accords de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

Le conseil a également été informé de l'état de préparation du 5è sommet Union Africaine- Union Européenne, prévu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan. Environ 5200 participants sont attendus à cette rencontre avec 83 chefs d'Etat et de gouvernement, représentant 55 pays d'Afrique et d'Europe ainsi que des délégations de pays amis.