Tunisie: La JSK prend Kamerji et Samti

Le recrutement des joueurs est estimé quelque peu tardif du moment que les meilleurs éléments ont déjà trouvé preneurs, mais les choses étant ce qu'elles sont, il est permis d'espérer que les dirigeants aghlabides parviennent à dénicher quelques joueurs de valeur comme de coutume et à moindre prix.

Pour commencer, Rafik Kamerji et Chamseddine Samti ont signé pour la Chabiba pour une saison. Ces deux attaquants ayant toujours évolué à l'EST avec un bref passage l'exercice écoulé à l'UST et l'USBG. Leur arrivée donnera plus de clairvoyance offensive au coach aghlabide. Rappelons que le départ de Korbi et Ben Othman ne sera pas facile à combler. D'autres joueurs sont en pourparlers avancés avec les responsables aghlabides. Selon des proches du club, il s'agit de Fahmi Ben Romdhan et Youssef Khemiri. Probablement ces joueurs signeront dans les prochains jours.

Des jeunes dans le viseur

Il faut trouver des éléments pour remplacer les partants. C'est pourquoi les recrutements semblent loin d'être fini pour la Chabiba, des joueurs sont dans le viseur du staff technique. Lors des dernières séances d'entraînement, on a enregistré la présence de plusieurs joueurs des équipes divisionnaires. Certains éléments ont accaparé l'attention du coach Khemaïes Laâbidi. Il s'agit des joueurs de l'équipe divisionnaire l'AS de Haffouz, Ali Azibi et Montassar Mhamdi. Les dirigeants attendent l'avis du coach avant de finaliser l'accord avec ces jeunes talents.

Ameur Derbel : directeur sportif

Les dirigeants aghlabides ont désigné l'enfant du club Ameur Derbel pour le poste de directeur sportif. Il présentera son programme de travail en accord avec le staff technique. Il sera responsable d'évaluer le travail du staff technique et d'arrêter les besoins des différentes catégories de la section de football. Ce choix a soulagé les fans aghlabides vu l'expérience de Derbel et sa discipline avec les différentes équipes qu'il a dirigées.