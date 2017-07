Ile Maurice: UNDP/GEF - La biodiversité et la gestion des zones côtières au centre d'un atelier

communiqué de presse

GIS- 13 July 2017 : Dans la cadre de la mise en œuvre du projet 'Intégration de la biodiversité dans la gestion des zones côtières de la République de Maurice', un atelier de lancement se tient les 13 et 14 juillet 2017 à l'hôtel Ravenala Attitude à Balaclava.

Le projet, étalé sur cinq ans, sera mis en œuvre par le ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et des Services maritimes et financé par la Global Environment Facility. L'agence responsable de la mise en œuvre est le Programme des Nations Unies pour le développement. Les autres partenaires sont l'Institut d'océanographie de Maurice, l'Assemblée régionale de Rodrigues et les organismes responsable de l'environnement, de la pêche, du tourisme, de l'agriculture et du développement physique. Au coût de USD 4,664,521, le projet sera mis en oeuvre à Maurice et à Rodrigues.

Lors de l'atelier, les quelque 75 participants présents auront un aperçu des objectifs et des résultats attendus du projet. Le but de l'atelier est d'avoir des séances de travail avec toutes les parties concernées en vue de passer en revue et de procéder à des mises au point sur les résultats stratégiques, les activités et les indicateurs de performance.

Le projet

Le projet vise à intégrer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques dans la gestion des zones côtières (CZM) et dans les opérations et les politiques des secteurs du tourisme et du développement physique dans la République de Maurice. Cela à travers une approche de gestion intégrée du paysage terrestre et marin basée sur l'inventaire et l'évaluation des zones sensibles à l'environnement (ESA).

Le projet sera réalisé à travers une approche à trois volets :

Soutenir les recommandations de l'ESA dans les politiques et les règlements relatifs à la gestion intégrée des zones côtières, atténuant ainsi les menaces pour la biodiversité et les fonctions de l'écosystème et la résilience avec un accent particulier sur le tourisme et le développement physique dans la zone côtière ;

Soutenir la gestion efficace des zones marines protégées à travers la République de Maurice étant donné qu'elles comprennent une proportion importante d'ESA sensiblement critiques ; et

Mettre en place des mécanismes pour arrêter la dégradation des terres dans des endroits sensibles en mettant l'accent sur la réduction de l'érosion et de la sédimentation côtières tout en contribuant à restaurer les fonctions des écosystèmes dans les zones humides clés.

Suite à la réalisation du projet, la biodiversité dans les récifs coralliens, les herbiers, les mangroves, les plages, et les zones humides côtières seront mieux protégés et gérés de manière plus durable. En outre, la biodiversité dans les ESA adjacentes recevra indirectement une plus grande protection.

La biodiversité à Maurice

Maurice fait partie des îles occidentales de l'océan Indien, l'un des 25 'points chauds' de la biodiversité reconnus internationalement. Le climat tropical, la topographie et l'historique de l'isolement ont entraîné l'évolution d'un biote diversifié avec un taux d'endémisme élevé. La biodiversité terrestre dépend principalement de la forêt.

Cependant, une grande partie de la forêt existante a été perdue : le défrichage des terres et la dégradation des forêts ont déjà touché plus de 90% de la superficie terrestre de Maurice. La biodiversité marine est en meilleure condition mais elle est également menacée. Rodrigues, en particulier, abrite une grande étendue de récifs, trois fois la taille de l'île.

La plupart des terres utilisables à Maurice ont été transformées à des fins de production. Malgré la dégradation et la transformation extensives qui se sont produites dans de nombreuses régions, les écosystèmes côtiers et les paysages adjacents maintiennent encore leurs fonctions écologiques de base.

La bande côtière offre des terres privilégiées pour l'habitation, les loisirs et le tourisme alors que les paysages marins constituent une source de nourriture à travers la pêche et aussi la principale attraction touristique du pays-plages, sports nautiques et activités connexes. Les habitats du lagon sont particulièrement importants à cet égard. Ils contribuent à la productivité globale des eaux côtières en soutenant une variété d'habitats, y compris les marais salés, les herbiers marins et les mangroves.