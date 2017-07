Afrique du Nord: Soutien au maintien de l'aide US à la Tunisie

Ces derniers se sont accordés à déclarer que le succès de l'expérience démocratique tunisienne est «un modèle à suivre pour tous les autres pays de la région».

Ils se sont, également, félicités de la qualité des relations qui lient depuis plus de deux siècles les deux pays et le niveau atteint par la coopération bilatérale dans les divers domaines, notamment sécuritaire et parlementaire.

Les congressmen, membres de la commission des affaires étrangères, n'ont pas manqué de réaffirmer leur disposition à impulser la coopération entre les deux institutions parlementaires américaine et tunisienne et à appuyer le maintien de l'aide US à la Tunisie.

Pour rappel, une délégation de parlementaires démocrates et républicains du congrès américain conduite par le député, membre de la commission «Partenariat pour la démocratie», Vern Buchanan, a récemment visité la Tunisie.

Reçus au Palais de Carthage par le président de la République, Béji Caid Essebsi, les membres de la délégation ont réaffirmé l'engagement résolu des Etats-Unis à appuyer les efforts de la Tunisie en matière de développement.

Bushanan avait, à cette occasion, salué, dans une déclaration aux médias, les différentes étapes franchies par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique.

«Renforcer la transition de la Tunisie vers une démocratie stable et prospère».

Dans le même contexte, les membres de la Commission des affaires étrangères du Sénat des Etats-Unis ont insisté sur la nécessité, pour l'administration américaine, d'apporter une aide financière au gouvernement tunisien afin de soutenir et «renforcer la transition de la Tunisie vers une démocratie stable et prospère».

Dans une déclaration publiée mardi, les membres de la Commission ont réaffirmé le soutien de leur pays à la Tunisie et «la volonté de fournir un niveau d'assistance suffisant afin de soutenir la transition en cours vers une démocratie plus inclusive, prospère et stable».

Ils incitent le chef du gouvernement, Youssef Chahed, à accélérer les réformes économiques et les mesures de lutte contre la corruption, soulignant la nécessité de la mise en application de la Constitution de 2014, notamment au niveau des nouvelles protections des libertés civiles.

Dans cette déclaration, les sénateurs ont, également, exhorté les autorités tunisiennes à tout mettre en œuvre pour «endiguer les départs de jihadistes tunisiens vers l'Irak et la Syrie».

Le Sénat invite, dans ce sens, «les voisins de la Tunisie à collaborer avec le gouvernement Youssef Chahed afin de lutter contre la menace terroriste, sécuriser les frontières et soutenir la transition démocratique tunisienne».

Cette résolution a été proposée par les sénateurs Ben Cardin et Marco Rubio à l'occasion de la visite de Youssef Chahed aux Etats-Unis.

Parmi les signataires de cette résolution figurent, notamment, les sénateurs Chris Coons, Ed Markey, Tim Kaine, Tammy Baldwin, Tom Cotton et John McCain.

Résolution proposée par la commission des affaires étrangères du Sénat des Etats-Unis

A l'occasion de la visite du chef du gouvernement, Youssef Chahed, aux Etats-Unis, les sénateurs Ben Cardin et Marco Rubio ont introduit la résolution suivante au Sénat le mardi 11 juillet 2017, et ont été rejoints par les sénateurs Chris Coons (D-Del.), Tim Kaine (D-Va.), Chris Murphy (D-Conn.), Ed Markey (D-Mass.), Cory Booker (D-N.J.), Robert Menendez (D-N.J.), Tammy Baldwin (D-Wis.), David Perdue (R-Ga.), Tom Cotton (R-Ark.), et John McCain (R-Ariz.).

Reconnaissant la nécessité pour le gouvernement des Etats-Unis de fournir un financement afin d'aider et de renforcer la transition de la Tunisie vers une démocratie stable et prospère, le Sénat des Etats-Unis :

- Souhaite la bienvenue au Premier ministre, Youssef Chahed, à l'occasion de sa première visite officielle aux Etats-Unis;

- Loue la volonté des dirigeants politiques de la République tunisienne de collaborer dans l'intérêt de leur pays afin de former un gouvernement d'unité nationale;

- Réaffirme le soutien des Etats-Unis à la République tunisienne ainsi que la volonté de fournir un niveau d'assistance suffisant afin de soutenir la transition en cours vers une démocratie plus inclusive, prospère et stable;

- Condamne tout acte de terrorisme et exprime ses condoléances aux familles des victimes du terrorisme ainsi qu'au peuple et au gouvernement tunisien;

- Loue le peuple et le gouvernement tunisiens pour leur résistance dans un contexte d'attentats terroristes ainsi que pour leur volonté constante de préserver une Tunisie libre, démocratique et pacifique;

- Encourage le Premier ministre, Youssef Chahed, à accélérer les réformes économiques ainsi que les mesures de lutte contre la corruption;

- S'attend à une mise en application de la Constitution de 2014, notamment au niveau des nouvelles protections des libertés civiles;

- Exhorte les autorités tunisiennes à faire tout leur possible afin d'endiguer les départs de jihadistes tunisiens vers l'Irak et la Syrie;

- Engage les voisins de la Tunisie à collaborer avec son gouvernement afin de lutter contre la menace terroriste, de sécuriser les frontières et de soutenir la transition démocratique en cours en Tunisie;

- Réaffirme l'amitié historique qui lie le peuple américain au peuple tunisien.

YOUSSEF CHAHED : «Nos interlocuteurs se sont montrés réceptifs à nos arguments»

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a déclaré, hier, à Washington, que sa rencontre avec des sénateurs américains et des membres de la commission des affaires étrangères du Sénat a été l'occasion d'évoquer les défis que la Tunisie est appelée à relever.

« Nos interlocuteurs se sont montrés réceptifs aux arguments avancés», a-t-il dit lors d'une déclaration de presse, à l'issue de sa rencontre hier au Capitol avec les membres de la commission des affaires étrangères du Sénat américain.

Sur les entretiens qu'il a eus avec des officiels américains, Youssef chahed a souligné la concordance des points de vue entre la nouvelle administration américaine et l'Etat tunisien.

« Les officiels et les sénateurs US se disent convaincus de la nécessité de soutenir la Tunisie en tant qu'allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes déterminés à défendre les intérêts de la Tunisie auprès de tous les décideurs américains », a-t-il assuré.

Et d'indiquer avoir donné la veille au conseiller à la sécurité nationale américaine, le général Herbert Raymond H.R. McMaster, un aperçu de la stratégie tunisienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

Il a, à ce propos, déclaré avoir expliqué à son interlocuteur que cette stratégie ne se limite pas à l'approche sécuritaire, mais qu'elle englobe également les volets de la culture, l'éducation, la jeunesse et l'emploi.

Une source à la présidence du gouvernement a déclaré que la rencontre, mardi soir, à la Maison-Blanche, entre le chef du gouvernement et le conseiller à la sécurité nationale américaine, a porté sur la situation sécuritaire dans la région et sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.