Tunisie: De la divergence à la convergence

Au-delà de l'inauguration de la Maison de l'Arbitre, et des différentes activités du successeur d'Issa Hayatou, le monarque qui a régné en maître absolu durant de longues décennies, le bureau de Wadii El Jeri veut rappeler à l'hôte de la Tunisie certaines vérités. Dont le sempiternel litige autour de l'arbitrage qui a fait dire à la FTF à plusieurs reprises qu'elle ne cherche aucun traitement de faveur, mais plutôt à bénéficier de referees neutres, impartiaux et capables de rendre à César ce qui revient à César.

Le rappel à ce stade de la saison n'est pas fortuit car plusieurs échéances de la plus grande importance attendent notre foot. A commencer par une double confrontation décisive, les 1er et 5 septembre prochain devant la République Démocratique du Congo aux éliminatoires de la coupe du monde «Russie 2018». Sans oublier les quarts de finale des deux épreuves continentales où le foot national engage quatre clubs, soit le maximum toléré. Il est le seul dans cette situation, et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ce statut, il l'a forgé à la sueur du front, grâce à l'effort et à l'implication totale de ses clubs qui n'ont bénéficié d'aucun cadeau malgré les difficultés récurrentes de gestion financière et de qualification des joueurs l'été venu au sein d'une liste africaine additionnelle insuffisante.

Le public sportif n'a toujours pas digéré ni la manière dont les Aigles de Carthage ont été boutés «out» aux quarts de finale de la coupe d'Afrique des nations 2015 en Guinée équatoriale par le pays organisateur, ni le rôle décisif joué par l'arbitre seychellois Seechurn Rajindraparsad, suspendu d'ailleurs six mois en pleine compétition (la belle affaire !) suite à ce match.

D'ailleurs, le Seychellois s'est également vu retirer de la liste d'Elite A des arbitres de la CAF. «La Commission des Arbitres a noté avec regret la très faible performance de cet arbitre durant la rencontre, dont notamment une incapacité inadmissible à maintenir le calme et sévir correctement afin de garantir le contrôle des acteurs du match en question», a argué la commission des arbitres de la CAF. En fait, Seechurn a accordé au pays organisateur un penalty inexistant à la...92e minute qui a mis dans tous leurs états joueurs et dirigeants tunisiens.

Le président de la FTF, Wadii El Jeri, sera suspendu par la Commission d'Organisation de la CAN avec effet immédiat de toutes activités liées à la CAF, «et ce, jusqu'à ce qu'une lettre d'excuses soit présentée ou que des preuves irréfutables et tangibles soient présentées afin d'étayer les propos faisant état de partialité de la CAF et de la volonté de nuire à la sélection tunisienne», pouvait-on lire dans le communiqué publié alors par la CAF. Le bras de fer CAF-FTF a ressemblé à un véritable gâchis.

On connaît la suite de cette affaire regrettable. La Tunisie n'est pas un pays mineur du foot continental. Le corps arbitral africain ne peut pas le traiter comme une nation quelconque sans la moindre référence sur l'échiquier africain et international.

Par conséquent, respect !

Le casse-tête du calendrier

Autre sujet récurrent de malentendus: le calendrier des compétitions taillé sur mesure au profit des nations de l'Afrique subsaharienne. Les saisons dans les deux moitiés du Continent ne se rencontrent jamais. Les périodes de repos aussi. Il en est ainsi du supplément imposé aux footballeurs du nord de l'Afrique durant les mois de juin et juillet alors que les championnats sont terminés dans cette zone géographique. La phase des poules de la Ligue des champions et de la coupe de la CAF s'est jouée à un moment où les joueurs aspirent chez nous au fameux repos du guerrier. Avec la programmation en vigueur des compétitions de la CAF, ils n'ont plus le temps de souffler, les saisons se chevauchant sans le moindre répit pour eux. Et cela n'est pas sans présenter de sérieux risques pour leur santé.

Le calendrier général de la FTF reste systématiquement tributaire de celui de la CAF qui n'est jamais pressée pour arrêter celui de la saison suivante d'autant plus qu'en plein été, alors que la FTF essaie d'arrêter le calendrier général et les grandes dates de la saison suivante, la CAF, elle, n'a pas encore fini avec ses compétitions de l'année en cours qui se terminent au mois de novembre suivant.

Malgré certains moments de répit, le foot tunisien sait parfaitement que son milieu naturel demeurant l'Afrique, il doit passer en toutes circonstances par le continent noir pour espérer atteindre la dimension internationale. Que ce soit au niveau des clubs ou de la sélection. Il espère ouvrir avec Ahmad Ahmad une nouvelle page qui rompt définitivement avec les motifs de «friction» ou de gros malentendus du temps de Hayatou.

Le membre de la commission exécutive de la CAF, Tarak Bouchamaoui, servant de point d'appui, la Tunisie espère apporter à l'Afrique du foot les indispensables ressources qui lui ont permis de participer par quatre fois à la coupe du monde et de figurer auprès de la Fifa comme un interlocuteur privilégié compte tenu des performances de son sport-roi et de ses traditions séculaires.