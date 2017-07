Tunisie: L'expertise tunisienne s'exporte en Afrique

Une délégation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest a, ainsi, effectué une visite en Tunisie avec à sa tête Kalilou Traoré, commissaire chargé de l'industrie et du secteur privé à la Cedeao. Notons que la Tunisie a été acceptée récemment comme membre observateur dans cette organisation économique régionale.

Opportunités économiques

Pour Zied Laâdhari, ministre de l'Industrie et du Commerce, le rapprochement avec l'Afrique est porteur de grandes opportunités économiques pour la Tunisie. «Un grand avenir se prépare en Afrique. Nous œuvrons à renforcer davantage le rapprochement avec les pays africains. Plusieurs visites officielles et aussi de délégations d'affaires ont été effectuées. Nous travaillons à renforcer les liaisons aériennes et à ouvrir une ligne maritime avec l'Afrique», indique-t-il.

Pour sa part, Kalilou Traoré a affirmé que la coopération avec la Tunisie est une réelle opportunité pour profiter de son expertise. «La Cedeao est un groupement économique de 15 pays et environ 360 millions d'habitants. C'est un espace qui est en train de se construire et qui présente beaucoup d'opportunités mais aussi beaucoup de défis. Pour cela, nous avons besoin de partenaires. L'expertise de la Tunisie est reconnue dans le domaine de la qualité et de l'industrialisation», précise-t-il.

Portée stratégique

De son côté, Anouar Zouari, directeur général du Tunac, a indiqué que le Conseil national d'accréditation est reconnu à l'échelle internationale, affirmant que la convention signée avec le Soac permettra d'améliorer son positionnement au niveau africain et de renforcer l'échange d'expertises sur ce marché. Il a ajouté que les pays ayant obtenu les certificats d'accréditation du Tunac pourront avoir accès aux marchés extérieurs sans obstacle. D'où la portée stratégique de cet accord. «Elle permettra au Conseil national d'accréditation d'être plus présent sur le marché européen et aussi de metre en valeur les compétences tunisiennes au niveau africain», explique M. Zouari.

Il est à préciser que la convention signée vise à renforcer le système d'accrédiation dans huit pays africains à travers une assistance technique du Conseil national d'accréditation. Cette assistance sera formulée par la mise à disposition des compétences et des capacités techniques du Tunac au profit du Soac. Il sera procédé ainsi à la formation des évaluateurs de la Soac dans les domaines liés à l'évaluation de la conformité, la métrologie, l'étalonnage et l'inspection, etc.

Il s'agit également d'assister cet organisme dans la gestion de la politique communautaire en matière d'accréditation, dans le respect des normes et exigences internationales à travers la promotion de l'accréditation dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), la définition des orientations et des priorités en matière d'accrédiation, la définition des règles et critères d'acréditation, etc.