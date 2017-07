Tunisie: L'apport vital de notre diaspora

Et le lien entre notre diaspora et la diplomatie tunisienne est une tâche patriotique majeure exigeant des moyens humains, matériels et techniques importants et des stratégies adaptées à chaque pays.

La rencontre qu'a eue, mardi, Youssef Chahed avec notre diaspora aux Etats-Unis d'Amérique acquiert, de fait, une symbolique majeure quant aux impératifs futurs incombant au partenariat performant que la Tunisie souhaite voir s'établir dorénavant entre ses enfants résidant â l'étranger et sa diplomatie économique.

Une diaspora donnée comporte diverses catégories socio-économiques et divers statuts professionnels ou niveaux de formation et de compétence. Cela va du «travailleur immigré» qui envoie à sa famille des parts de salaire pouvant alimenter une épargne aisément transformable en investissement, jusqu'à l'expert international capable de mettre sa science au service des causes du développement, en passant par des décideurs influents dans des groupes, instituts ou consortiums puissants pouvant donner à la Tunisie, au hasard de ses besoins, un coup de pouce décisif, ne serait-ce qu'en matière de lobbying.

C'est dire si les apports de la diaspora tunisienne peuvent être vitaux pour le développement et la prospérité du pays. D'où l'empressement des autorités à leur réserver un accueil agréable chaque été. Mais est-ce vraiment suffisant, si la bureaucratie continue à faire rage avec ses mille formalités dissuasives, aussi bien dans nos murs qu'auprès de nos ambassades et consulats ?