Tunisie: C'est parti dans le Grand Tunis

Le ministre des Affaires locales et de l'Environnement, Riadh Mouakher, a donné hier à l'Ariana le coup d'envoi de la campagne nationale de « Surveillance de la qualité de l'air», dans les gouvernorats du Grand-Tunis (Ariana, Tunis, Ben Arous, La Manouba), à travers la mise en place d'un laboratoire mobile pour mesurer les polluants de l'air sur trois mois en vue d'améliorer sa qualité.

Mouakher a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP que le contrôle de la qualité de l'air est effectué dans le cadre du réseau national de surveillance de la qualité de l'air qui a été créé au sein de l'Agence nationale de protection de l'environnement et qui comporte des stations fixes pour contrôler la qualité de l'air et des laboratoires mobiles qui permettent de fixer la qualité de l'air et les degrés de sa pollution. Il s'agit également de mettre en place des plans et programmes permettant de lutter contre la pollution ainsi que la présentation, à toutes les parties intervenantes, des informations nécessaires et indicateurs sur l'environnement du milieu de l'air en élaborant des modèles sur la prolifération des polluants de l'air en vue d'identifier les zones les plus polluées. «Il est temps de mettre en œuvre les plans de circulation aux grandes villes et de développer le transport public pour qu'il soit un ami de l'environnement», a-t-il dit.

Il s'agit également de procéder aux cadres juridiques et législatifs pour qu'ils soient un moyen qui engage tous les industriels, soulignant que la qualité de l'air en Tunisie reste conforme aux normes internationales, bien que les polluants de l'air aient atteint des niveaux maximums dans certaines zones industrielles et villes. Riadh Mouakher a souligné que la situation de l'environnement en Tunisie n'est pas catastrophique en dépit de l'existence de certains phénomènes de pollution de l'environnement, appelant le citoyen et les composantes de la société civile à participer aux campagnes de sensibilisation pour lutter contre certaines pratiques qui endommagent l'environnement.

Le contrôle de la qualité de l'air au gouvernorat de l'Arianna, du 12 au 28 juillet, devrait concerner le siège de la municipalité et le pôle technologique à El Ghazala, l'hôpital Mahmoud El Matri, la route de Bizerte où les polluants de l'air seront mesurés de manière continue. L'objectif est de diagnostiquer la situation de l'air et de sa qualité, la sensibilisation du citoyen aux impacts négatifs des polluants de l'air sur la santé et l'aide à la prise de décision pour proposer les moyens permettant d'améliorer la qualité d'air dans ces régions.